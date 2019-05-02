На что смотришь? Ким Кардашьян засветила округлые формы в цветастых лосинах

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян заигрывает с поклонниками и дразнит их

Ким Кардашьян знает, как привлечь к своей персоне максимум внимания. "Королева инстаграма" очень часто удивляет, восхищает, а иногда и шокирует поклонников своими неожиданно откровенными образами. Не стало исключением и ее недавнее появление. Ким Кардашьян опубликовала серию фото, на которых светская львица буквально балансирует на грани стиля и китча.

Так, на серии снимков Ким Кардашьян позирует в экстремально облегающем костюме, состоящем из лосин и водолазки. При этом наряд полностью покрыт очень ярким принтом. Более того, ткань – с пролупрозрачным эффектом. Поэтому можно рассмотреть белье светской дивы.

Эффектная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Свой образ Кардашьян дополнила велюровой сумочкой бордового оттенка. А также босоножками на шпильке. Пышная копна волос, как всегда, спадает на спину.

При этом Ким ее очередное мега эффектное появление никак не смущает. Более того, Кардашьян заигрывает с поклонниками:

"На что смотришь?", - игриво она спрашивает у фанов.

Эффектная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Безусловно, поклонники Кардашьян буквально засыпали свою любимицу восторженными отзывами:

Такая горячая штучка!

Больше таких фото, Ким!

О боже, мне сложно держать себя в руках.

Эти формы войдут в историю!

И ей 38 лет, фигура – огонь!

Мне бы такие формы. Я так долго над этим работаю…

Просто богиня, не перестаю повторять об этом.

Не слушай никого, ты прекрасна!

Напомним, ранее мы подбирали топ-5 самых несуразных образов Ким Кардашьян.

Также до этого Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте.