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Лайфхак для родителей: Оля Полякова показала, как заставить ребенка пойти спать

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 09:49
Лайфхак для родителей: Оля Полякова показала, как заставить ребенка пойти спать
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица продемонстрировала свои педагогические приемы

Украинская певица Оля Полякова - счастливая мама двух дочек, причем старшая Маша уже подросток, недавно девочке исполнилось 14 лет. Конечно же, не обходится без трудностей и проблем с послушанием, однако артистка нашла свои методы воспитания. На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала видео с "лайфхаком для родителей".

В ролике Оля показала, как можно заставить ребенка, который сидит в телефоне, отложить его и пойти спать. 

Певица говорит Маше идти спать, на что та отвечает отрицательно, продолжая что-то клацать в телефоне. "Окей, тогда на следующую твою просьбу я отвечу так же, - говорит звездная мама. - Что ты там хотела, кроссовки, вокал тебе надо оплачивать..." На что девочка с недовольным видом говорит "Спокойной ночи" и идет спать, однако предварительно мама забирает у нее телефон.

"Лайфхак для родитетелей)))" - с юмором подписала видео артистка.

Видео: (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Поляковой активно выражают свое мнение о подобных методах в комментариях. Многие признались, что им этот способ также помогает.

  • "Еще не долго продлится, потом скажет ниче мне не надо и все)"
  • "У меня с 16-летним сыном не прокатывает такой финт"
  • "Какая послушная дочь. Мои не реагируют, ну или я не тверда в своём обещании и они это знают"
  • "Божееее, я думала тільки в мене так"
  • "Бедная Маша ахаах"
  • "А я очень мягкая мама говорю так же как Оля, а все равно покупаю дочке все что просит"
  • "Класс, побольше делитесь с нами лайфаками воспитания"
  • "Супер мама"
  • "Обожаю Машу"
  • "Спасибо за идею!) А Маша молодец, сразу сообразила по поводу просьбы)))))"
  • "Когда мама "Королева Ночи" то какой там спать))))"
  • "Оля ви така мудра мама і діти слухняні. Ви супер в усьому"

Напомним, ранее Оля Полякова умилила душевным фото дочек-красавиц.

Мы также писали, что Оля Полякова свела с ума бесконечными ногами в блестящем платье.

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