"Изменяешь Потапу?" Настю Каменских заметили с другим мужчиной

После свадьбы с Потапом, которая состоялась 23 мая, Настя Каменских регулярно балует поклонников милыми и даже страстными совместными фото и видео с мужем, показывая разнообразные аспекты их жизни. Продюсер от нее не отстает и также с удовольствием делится в сети своим счастьем - так, недавно он опубликовал романтическое видео с любимой, снятое в постели. Однако новый снимок в Instagram Насти несколько заинтриговал фанатов - ведь на нем она запечатлена с другим мужчиной.

На фото певица позирует с известным украинским телеведущим Владимиром Остапчуком. При этом она чувственно приоткрыла губы и касается их рукой.

В подписи к публикации Настя лишь отметила шоумена, а также оставила смайлики с поцелуями.

Фото: Настя Каменских и Владимир Остапчук (instagram.com/kamenskux)

Скорее всего, фото было сделано на корпоративе основателя Таврийских игр Николая Баграева, где засветилось также много других знаменитостей, а Настя и Потап впервые после свадьбы спели вместе.

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети - некоторые даже спрашивают, уж не изменяет ли Каменских Потапу - впрочем, больше в шутку. Многие фолловеры также отметили, что Настя и Владимир прекрасно смотрятся вместе.

Изменяешь Потапу?)))

Очень красивые

Как всегда красоточка

Ты красавица

Секси - малыши

Агонь

Настя, вы шикарна

Ты Изменяешь?

Красивая ......всегда красивая

Шведская семья

Огонь фото , огонь НастЯ

Всегда знал что они встречаются....)))

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Настя Каменских поделилась с фанами фото и видео со своего девичника, который ей устроили подруги. Интересно, что на одном из снимков певица напомнила поклонникам известную певицу – Шер. При этом она позировала с короной на голове.

Ранее Каменских рассказала о целях на лето и восхитила сеть. Певица "бросила вызов" фанам.