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"На Шер похожа": Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 15:44
"На Шер похожа": Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники отметили, что Настя на новом фото очень похожа на Шер

Настя Каменских продолжает засыпать поклонников различными фото со своего громкого девичника. Отметим, что видео яркого праздника в кругу самых близких подруг Настя показала еще несколько дней назад – 14 июня. Но для певицы это не повод останавливаться! Каменских каждый день показывает какой-то новый кадр.

Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала черно-белое фото, на котором кокетливо смотрит в сторону. Фото – отражение Каменских в большом зеркале. При этом на голове Насти красуется "хрустальная" корона – ее неизменный аксессуар во время девичника.

На Каменских – белоснежное мини-платье в "пиджачном" стиле. Талию подчеркивает прозрачный пояс. А в волосах – фата.

"Разделяя любовь", - лаконично подписала новый снимок певица.

Настя Каменских

Настя Каменских во время девичника (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Забавно, что многим Настя напомнила известную певицу Шер на этом фото.

  • "На Шер здесь похожа))"
  • "На Шер похожа тут"
  • "Шер напомнила..."
  • "Я подумала, это Шер"
  • "Похожа на Шер. Но макияж этот старит"
  • "Шикарная невеста"
  • "Мадонна!!"
  • "Очень очень принцессно"
  • "Красавица, будь счастлива!"
  • "Своей красотой Вы делаете мир прекрасней!"
  • "Вот Королева! Потап красавчик!"

&quot;На Шер похожа&quot;: Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу

Певица Шер &quot;На Шер похожа&quot;: Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Также отметим, что до этого Настя показывала и другие фото с девичника. Можно более детально рассмотреть ее образ.

"Это самый крутой день в мире!" – восторженно поделилась Настя Каменских в NKblog на своем канале.

&quot;На Шер похожа&quot;: Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу

&quot;На Шер похожа&quot;: Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу

Настя Каменских во время девичника (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Каменских рассказала о целях на лето и восхитила сеть. Певица "бросила вызов" фанам. 

Также мы писали о том, что Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения не только от общественности, но и от близких, но сейчас супруги откровенно рассказывают, как завязались их отношения, и как Потап расстался со своей бывшей женой

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