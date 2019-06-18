"На Шер похожа": Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу

Поклонники отметили, что Настя на новом фото очень похожа на Шер
Настя Каменских продолжает засыпать поклонников различными фото со своего громкого девичника. Отметим, что видео яркого праздника в кругу самых близких подруг Настя показала еще несколько дней назад – 14 июня. Но для певицы это не повод останавливаться! Каменских каждый день показывает какой-то новый кадр.
Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала черно-белое фото, на котором кокетливо смотрит в сторону. Фото – отражение Каменских в большом зеркале. При этом на голове Насти красуется "хрустальная" корона – ее неизменный аксессуар во время девичника.
На Каменских – белоснежное мини-платье в "пиджачном" стиле. Талию подчеркивает прозрачный пояс. А в волосах – фата.
"Разделяя любовь", - лаконично подписала новый снимок певица.
Настя Каменских во время девичника (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Забавно, что многим Настя напомнила известную певицу Шер на этом фото.
Певица Шер
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Также отметим, что до этого Настя показывала и другие фото с девичника. Можно более детально рассмотреть ее образ.
"Это самый крутой день в мире!" – восторженно поделилась Настя Каменских в NKblog на своем канале.
Настя Каменских во время девичника (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Каменских рассказала о целях на лето и восхитила сеть. Певица "бросила вызов" фанам.
Также мы писали о том, что Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения не только от общественности, но и от близких, но сейчас супруги откровенно рассказывают, как завязались их отношения, и как Потап расстался со своей бывшей женой.