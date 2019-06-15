Скорее приступайте! Каменских рассказала о целях на лето и восхитила сеть (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских "бросила вызов" фанам

Настя Каменских после возвращения с мужем Потапом в Украину, отгуляв свой медовый месяц в Турции, столкнулась с "побочным эффектом" отдыха - необходимостью оперативно включаться в рабочий график. Звезда ранее делилась собственными секретами восстановления после изматывающих перелетов и разницы в климате, и сегодня рассказала в Instagram о новом способе.

Артистка призналась, что обожает кататься на самокате, и приняла для себя решение этим летом максимально больше наслаждаться ездой на нем.

"Лето - идеальная пора, чтобы активно проводить время на свежем воздухе. Можно бегать, играть в теннис, волейбол, кататься на велосипеде, самокате или скейте. Я вот люблю самокат и поставила себе цель в рамках челленджа #обіцяюзаліто больше на нем кататься. Вот постепенно воплощаю ее в жизнь", - написала Настя.

Певица рассказала, что катается при любом удобном случае, заодно и берет на прогулку своего питомца Мими. Каменских добавила, что ездит на самокате, когда хочется немного подумать наедине.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

"Мне в кайф, поэтому и дальше буду продолжать свои поездки", - отметила она.

Настя призвала своих фанов рассказать о собственных целях в рамках челленджа "#обіцяюзаліто"

"Рассказывайте и делитесь результатами. Если вы еще не составили список целей, то скорее приступайте! Впереди целое лето, чтобы их выполнить", - подбодрила артистка.

В комментариях к посту Каменских ее поклонники рассказывают о своих целях на лето и умиляются красоте звезды.

Красотка!

Кроссы прикольные!

Особенно тем кто каждый день на роботе;

Классные велосипедки;

Обещаю похудеть на 10 килограмм.

О, Боже! Я тоже очень хочу такой самокат;

Велик!

Скрин комментариев

Как сообщалось, недавно Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.

Также мы писали о том, что Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения не только от общественности, но и от близких, но сейчас супруги откровенно рассказывают, как завязались их отношения, и как Потап расстался со своей бывшей женой.