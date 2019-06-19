"Тебе идет": Потап и Настя Каменских показали романтику в постели (видео)

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

У молодоженов выдалось игривое настроение

После официальной свадьбы 23 мая Потап и Настя Каменских с завидной регулярностью делятся с поклонниками десятками совместных фото и видео. Интересно, что активнее всех видео снимает именно Потап. А вот Настя больше по части фото. В объективы влюбленных попадает все: их совместные путешествия, тренировки, время после тренировки и даже милые "постельные моменты".

Так, на своей instagram-страничке Потап показал в разделе сториз очень трогательное и немного "дурашливое" видео с Настей. Пара лежит в постели. Настя прислонилась к Потапу. При этом певица положила пышную копну своих волос на голову Потапу.

"У Насти волосы, как проволока, вообще", - якобы недовольно комментирует Потап.

"Представ себе, если бы у тебя были такие… Тебе идет", - отвечает Настя, пытаясь соорудить на голове любимого подобие парика. Рэпер подыгрывает возлюбленной. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Далее Потап просто сделал фото с молодой женой. Настя лежит с закрытыми глазами и нежно улыбается.

Потап и Настя (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что Каменских тем временем буквально засыпает своих поклонников фото с девичника. Так, недавно певица показала фанатам долгожданное видео с празднования важного для многих девушек дня перед свадьбой. На девичнике Каменских собралось немало ее близких подруг, которые подготовили для Насти не просто "лакшери-вечеринку", но и некоторые пикантные подробности.

К примеру, Настю на дороге остановили "ГАИшники", с которыми она распивала шампанское. Более того, один из них бил Каменских "резиновой игрушкой". И на этом пикантные подробности не закончились.

Также Настя показывает различные фото с девичника. Интересно, на одном из снимков певица напомнила поклонникам известную певицу – Шер. Многие подписчики Насти просто засыпали ее комментами по типу "На Шер похожа тут".