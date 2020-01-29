Ирина Шейк во время редкой встречи с мамой Ольгой стильно прогулялась по Нью-Йорку

Ирина Шейк очень ревностно оберегает свою личную жизнь от репортеров и папарацци. В instagram-блоге красотки, где больше 13 млн подписчиков, не отыскать фото с дочкой или экс-возлюбленным Брэдли Купером. Супермодель ставит четкую границу между работой и семьей. И все же недавно Шейк решила сделать исключением из правил. И дала неожиданно откровенное для нее интервью британскому VOGUE. Так, модель впервые назвала причину расставания с Брэдли Купером. Кроме того, Ирина призналась, что после этого буквально разваливалась на куски, разрываясь между работой и обязанностями мамы.

На этом новости с “личного фронта” от Шейк не закончились. На днях поклонники супермодели “получили в подарок” порцию новых фото от папарацци. Их любимица была запечатлена на редкой прогулке с мамой на улицах Нью-Йорка.

Ирина Шейк с мамой Ольгой в Нью-Йорке (скриншоты: instagram.com/brittshayknews)

Отметим, что российская супермодель большую часть времени проводит именно в США. Поэтому родственники зачастую приезжают к ней в Нью-Йорк.

Красотка эффектно прогулялась в стильном демисезонном образе. Сопровождала ее во врем шопинга мама - Ольга Шайхлисламова. Отметим, когда Ирина была маленькой, ее мама преподавала музыку. А отец был шахтером в Челябинской области. Мужчина умер от болезни легких, когда Ирине было 14 лет. У модели также есть старшая сестра Татьяна.

Одну из редких встреч звездная дочь и ее мама посвятили походам по магазинам и милым беседам в кафе. Отдельного внимания заслуживает образ, который 34-летняя супермодель выбрала для прогулки. Так, Шейк выбрала стильную черно-белую комбинацию. Главный акцент сосредоточен на белом плаще с объемными рукавами. В тон плащу - грубые ботинки от Dr. Martens. За черную гамму отвечает удлиненный свитер с пышной горловиной, а также плотные утепленные колготки. Образ составлен настолько идеально, что закрадывается мысль, будто над ним хорошо поработал стилист. Однако Шейк неоднократно отмечала, что за свои повседневные выходы она отвечает сама. Все же многолетний опыт в модельном бизнесе дает о себе знать.

Из аксессуаров Ирина отдала предпочтение вместительной белой сумке, солнцезащитным очкам и маленьким серебряным сережкам.

Ирина Шейк с мамой Ольгой в Нью-Йорке (скриншоты: instagram.com/brittshayknews)

А вот мама Ирины выбрала более сдержанный и неброский повседневный образ. Под темно-синий пуховик и простые брюки Ольга надела замшевые сапоги рыжего оттенка.

Быть может, женщина прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою дочь после разрыва с актером. Ведь после интервью Ирины понятно, что сейчас она переживает однозначно не лучший момент в жизни. И ей сложно перестроиться на роль матери-одиночки. Поэтому помощь самого близкого человека Шейк точно не повредит.

Шейк с двухлетней дочкой Леей от Брэдли Купера (скриншот: instagram.com/gloria.hr)

Напомним, ранее Ирина Шейк честно призналась в своих слабостях.