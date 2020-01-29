Ірина Шейк під час рідкісної зустрічі з мамою Ольгою стильно прогулялася по Нью-Йорку

Ірина Шейк дуже ревно оберігає своє особисте життя від репортерів і папараці. В instagram-блозі красуні, де більше 13 млн підписників, не відшукати фото з донькою або екс-коханим Бредлі Купером. Супермодель ставить чітку межу між роботою і сім'єю. І все ж нещодавно Шейк вирішила зробити винятком з правил. І дала несподівано відверте для неї інтерв'ю британському VOGUE. Так, модель вперше назвала причину розставання з Бредлі Купером. Крім того, Ірина зізналася, що після цього буквально розвалювалася на шматки, розриваючись між роботою і обов'язками мами.

На цьому новини з "особистого фронту" від Шейк не закінчилися. Днями шанувальники супермоделі "отримали у подарунок" порцію нових фото від папараці. Їх улюблениця була відображена на рідкісній прогулянці з мамою на вулицях Нью-Йорка.

Ірина Шейк з мамою Ольгою в Нью-Йорку (скріншоти: instagram.com/brittshayknews)

Зазначимо, що російська супермодель більшу частину часу проводить саме в США. Тому родичі часто приїжджають до неї в Нью-Йорк.

Красуня ефектно прогулялася в стильному демісезонному образі. Супроводжувала її під час шопінгу мама - Ольга Шайхлісламова. Зазначимо, коли Ірина була маленькою, її мама викладала музику. А батько був шахтарем в Челябінській області. Чоловік помер від хвороби легенів, коли Ірині було 14 років. У моделі також є старша сестра Тетяна.

Одну з рідкісних зустрічей зіркова дочка і її мама присвятили походам по магазинах і милим бесідам в кафе. Окремої уваги заслуговує образ, який 34-річна супермодель вибрала для прогулянки. Так, Шейк вибрала стильну чорно-білу комбінацію. Головний акцент зосереджений на білому плащі з об'ємними рукавами. В тон плащу - грубі черевики від Dr. Martens. За чорну гаму відповідає подовжений светр з пишною горловиною, а також щільні утеплені, колготки. Образ складений настільки ідеально, що закрадається думка, ніби над ним добре попрацював стиліст. Однак Шейк неодноразово зазначала, що за свої повсякденні виходи вона відповідає сама. Все ж багаторічний досвід в модельному бізнесі дає про себе знати.

З аксесуарів Ірина віддала перевагу місткій білій сумці, сонцезахисним окулярам і маленьким срібним сережках.

Ірина Шейк з мамою Ольгою в Нью-Йорку (скріншоти: instagram.com/brittshayknews)

А ось мама Ірини вибрала більш стриманий і непомітний повсякденний образ. Під темно-синій пуховик і прості штани Ольга наділа замшеві чоботи рудого відтінку.

Можливо, жінка прилетіла в Нью-Йорк, щоб підтримати свою дочку після розриву з актором. Адже після інтерв'ю Ірини зрозуміло, що зараз вона переживає однозначно не кращий момент у житті. І їй складно перебудуватися на роль матері-одиначки. Тому допомога самї близької людини Шейк точно не зашкодить.

Шейк з дворічною донькою Леєю від Бредлі Купера (скріншот: instagram.com/gloria.hr)

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк чесно зізналася у своїх слабкостях.