Не без греха: Ирина Шейк честно призналась в своих слабостях

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель поведала о своих привычках

Ирина Шейк – одна из самых популярных моделей, которая сейчас активно участвует в парижской Неделе моды. Накануне в столице моды состоялся показ кутюрной коллекции Valentino. В нем участвовали многие звезды подиума, включая Кайю Гербер, Наташу Поли, Мариякарлу Босконо. Но главной звездой показа стала, безусловно, Ирина Шейк. Она демонстрировала роскошное черное платье в японском стиле с крупным бантом на шее и абстрактным рисунком. Дополняла образ белая накидка, украшенная красными рыбками. Сдержанный макияж с сиянием, гладкая укладка от признанных мастеров (над ними работали Пэт Макграт и Гвидо Палау) – образ получился роскошным и притягательным.

Ирина Шейк и Пьерпаоло Пиччоли (фото: instagram.com/irinashayk)

На своей странице в Instagram Ирина добавила фото и видео с показа, а также призналась, что невероятно растрогана участием в шоу такого уровня. "Для меня большая честь быть частью этой удивительной коллекции #Couture Dreams. Спасибо #JoeMcKenna и @pppiccioli за то, что воплотили мечты в жизнь…", – написала Шейк.

Ирина на показе (фото: instagram.com/irinashayk)

А вот Vogue Russia она рассказала и другие подробности своей парижской жизни. Пока Ирине наносили макияж перед выходом на подиум, представители глянца решили выпытать у знаменитой красавицы пару ее секретов, в частности – чем она любит заниматься в перерывах между показами. На что Ирина, после нескольких секунд раздумья, ответила честно и коротко: "Спать и кушать круассаны".

Никто не идеален, уверена Ирина (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, хотя Шейк не особо активна в соцсетях, она успела рассказать много подробностей о себе в многочисленных интервью. Так, американскому Harper's BAZAAR она призналась, что верит в брак, хотя и считает, что он подходит не всем. Что не любит чрезмерного увлечения виртуальной реальностью и предпочитает живое общение. Также девушка подчеркнула, что далека от совершенства и у нее также полно недостатков.

А в блице для Vogue Paris она шутя поведала о том, чего никогда не поймет в моде. "Когда бренды делают платья слишком маленького размера, которые не подходят никому. Особенно после десерта», – сказала знаменитая красавица и заказала любимое пирожное.