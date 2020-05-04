Ирина Шейк восхитила роскошным декольте в пикантной фотосессии для известного бренда

Ирина Шейк взбудоражила сеть очередной порцией горячих кадров. В фотосессии, сделанной для летней коллекции известного бренда Alberta Ferretti, 34-летняя модель предстала в довольно откровенном образе. На ней надета черная блуза с внушительным декольте и оборками. Завершили лук мокрая укладка и макияж с выразительными тенями на глазах. В руках красавица держит стакан, а во рту – кубик льда. Поскольку фото она оставила только в исчезающих сториз, поклонники не смогли вдоволь обсудить работу Ирины.

Ирина заставила всех вспомнить свою жаркую съемку (фото: instagram.com/irinashayk)

Нужно отметить, что данная съемка не новая. Она проходила еще несколько лет назад. Над ней работали известный фешн-фотограф Стивен Мейзел, а также стилист Карин Ройтфельд, стилист по прическам Гвидо Палау и визажист Пэт Макграт. Помимо Шейк, в ней принимали участие еще несколько известных моделей, каждая из которых «проживала» в фотосесии свою историю. По всей видимости, Ирине так пришлась по душе эта рекламная кампания, что она решила напомнить поклонникам о ней.

Ирина Шейк и Донателла Версаче (фото: instagram.com/irinashayk)

Также Ирина недавно напомнила еще один свой пикантный образ – в соблазнительном серебристом платье от Донателлы Версаче. Крошечное, с откровенным лифом, рядами блесток и камней, напоминающими рыбью чешую и бахромой, оно сделало Ирину похожей на героиню каких-либо комиксов или мифическую богиню. Дополнили мини-платье ботфорты на внушительных шпильках.

Таким образом Шейк поздравила Донателлу с днем рождения и выразила свой восторг от работы с признанным мастером фешн-индустрии. «Сегодня особый день рождения королевы @Donatella_Versace! Ты не только вдохновляющая женщина, но и удивительная мама и подруга... С днем рождения, люблю тебя!», – написала Ирина под фото с красной дорожки, где они с Донателлой держатся за руки.