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Одна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемки

Lite » Мода 08.04.2020 - 21:31
Одна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемки
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала новую съемку

Ирина Шейк, которая надолго пропала из сети Instagram, наконец порадовала подписчиков новым постом. Модель продемонстрировала съемку для Interview Magazine, которая отражает дух всеобщего карантина. В ней 34-летняя красавица показала не только стильные наряды из новых весеннее-летних коллекций: соблазнительные микрошорты, надетые со свитером и туфлями на низком каблуке, брючный костюм, скомбинированный с топом и бейсболкой, джинсы с высокой посадкой, которые дополнила белой рубашкой с галстуком… Но и свое совершенное (и заметно постройневшее) тело.

Одна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемкиОдна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемкиОдна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемки

Ирина в новой съемке (фото: instagram.com/interviewmag)

Журнал также опубликовал серию фото с Ириной, написав под галереей: «Когда вы супермодель, сидение дома выглядит несколько по-другому». Фотосессия была стилизована под домашний интерьер парижской квартиры и как бы передавала атмосферу изоляции. Над стильной съемкой поработали признанные мастера фешн-индустрии: фотограф Пьер-Анжи Карлотти, а также креативный директор издания Мэл Оттенберг. Все кадры дополнились красноречивым и актуальным хэштегом «оставайся дома».

Одна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемкиОдна дома: Ирина Шейк восхитила роскошным телом в откровенных нарядах для новой съемки

Ирина показала отличную форму (фото: instagram.com/interviewmag)

Поклонникам Ирины и популярного глянца фотосессия пришлась по душе. «Я просто влюблена», «Это восхитительно», «Невероятная Ирина», – продолжают сыпаться комментарии от многочисленных фанатов Шейк.

Напомним, Ирина в последнее время больше внимания уделяет личной жизни, чем рабочим проектам. По крайней мере, такие новости о знаменитой красавице преобладают. Так, сейчас супермодель окунулась в новый роман с 33-летним арт-дилером Вито Шнабелем. Впервые пару засекли вместе в конце марта, когда она направлялась в апартаменты нового ухажера. Интересно, что влюбленные успели не только съехаться, но даже забрать к себе на время карантина маму Ирины – Ольгу. При этом многие поклонники немного в напряжении из-за такого выбора Шейк, так как у Вито репутация ловеласа и сердцееда.

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