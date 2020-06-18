Иногда балую себя: Настя Каменских поделилась рецептами полезных летних сладостей

Певица отметила, что в умеренных количествах можно есть сладкое без вреда для фигуры
Настя Каменских уже давно перешла на правильное питание, что вместе с регулярными тренировками позволяет ей поддерживать стройную и подтянутую фигуру. Однако это не значит, что певица отказывает себе во всем вкусненьком! Как поделилась звезда на своей странице в Instagram, летом она иногда позволяет себе полакомиться десертом - конечно же, полезным и здоровым.
"Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!" - отметила Настя.
Артистка решила поделиться с поклонниками любимыми рецептами ПП сладостей, которые она готовит для себя.
Настя Каменских поделилась рецептами полезных сладостей (фото: instagram.com/kamenskux)⠀
"Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы.
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Мороженое с авокадо и орехами
Очень нежный, сливочный вкус!
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мякоть 1 авокадо
50 г любых нежареных орехов
цедра половины лайма или лимона
100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
1 ст.л. сиропа агавы или стевии
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Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов
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Мороженое с курагой и клубникой
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500 г клубники
200 г кураги
пюре одного банана
200 мл растительного молока
немного ванили
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Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!
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Настя Каменских может похвастаться отличной фигурой (фото: instagram.com/kamenskux)
ПП-конфеты
100 г кураги
200 г фиников
100 г любых нежареных орехов
2 ст. л порошка кэроба или какао
1 ст.л. какао-масла
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Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня
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Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.
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Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно", - подробно рассказала Каменских.
Напомним, ранее спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками - певица показала утреннюю прогулку на велосипеде.
Автор: Lite