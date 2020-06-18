Іноді балую себе: Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів

Настя Каменських вже давно перейшла на правильне харчування, що разом з регулярними тренуваннями дозволяє їй підтримувати струнку й підтягнуту фігуру. Однак це не означає, що співачка відмовляє собі у всьому смачненькому! Як поділилася зірка на своїй сторінці в Instagram, влітку вона іноді дозволяє собі поласувати десертом - звичайно ж, корисним і здоровим.

"Солодке при схудненні або при підтримці фігури - можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях і з правильним складом!" - зауважила Настя.

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками улюбленими рецептами ПП солодощів, які вона готує для себе.



Настя Каменських поділилася рецептами корисних солодощів (фото: instagram.com/kamenskux)⠀

"Ділюся з вами рецептами, якими іноді балую себе і близьких! Їм їх зазвичай до 12:00, тому що хоч солодощі і ПП, але все ж вуглеводи.

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Морозиво з авокадо і горіхами

Дуже ніжний, вершковий смак!

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м'якоть 1 авокадо

50 г будь-яких несмажених горіхів

цедра половини лайма чи лимона

100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 100 мл вершків або 1 банан

1 ст. л. сиропу агави або стевії

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Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері до стану пюре, заливаємо отриману масу у формочки і ставимо в морозилку на 5-6 годин

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Морозиво з курагою і полуницею

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500 г полуниці

200 г кураги

пюре одного банана

200 мл рослинного молока

трохи ванілі

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Курагу замочіть на 2 години в теплій воді. Після злийте воду і поріжте курагу на дрібні шматочки. Висипте в блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, залийте у формочки і чекайте 6 годин до повної заморозки!



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Настя Каменських може похвалитися відмінною фігурою (фото: instagram.com/kamenskux)

ПП-цукерки

100 г кураги

200 г фініків

100 г будь-яких несмажених горіхів

2 ст. л порошку кероба або какао

1 ст. л. какао-масла

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Порошок кероба або какао висипати у варильну ємність, додати какао-масло і плавити на водяній бані. Виходить рідкий темний шоколад. Прибираємо з вогню

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Подрібніть курагу, фініки і горіхи в блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки і обваляйте їх в шоколаді.

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Дайте 2 години охолонути в холодильнику і насолоджуйтеся! 2-3 цукерки на день буде достатньо", - докладно розповіла Каменських.

Нагадаємо, раніше спортивна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками - співачка показала ранкову прогулянку на велосипеді.