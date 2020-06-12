Очень горячая: Настя Каменских в бикини завела сеть аппетитными формами

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала. какой лук предпочитает в жаркий летний день

Настя Каменских даже на карантине не прекращала заниматься спортом, правильно питаться и щедро делилась своими знаниями, навыками и опытом с поклонниками. И вот результат ее усилий – свежее фото в белоснежном бикини, на котором можно рассмотреть подтянутую фигуру и аппетитные, но стройные формы звезды.

Певица позирует на террасе своего загородного дома – в тени она коротает жаркий летний день, а образ для этого соответствующий – белоснежный купальник бикини и полосатое парео, котрое заменило певице юбку. Поклонники успели оценить покатые бедра, плоский животик и и подтянуте спортивное тело своей любимицы. Она предпочла обойтись в жару без косметики и дать коже отдохнуть.

"Очень жарко снаружи", - подписала на английском кадр Настя, ведь в Киеве действительно стоят рекордно высокие температуры.

Настя Каменских в белоснежном бикини загорала на заднем дворе дома (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти успели ее детально рассмотреть и оценить волнительные изгибы. Они не удержались от цунами комплиментов.

Настя фигура супер

Идеально и безупречно! Желание и терпение,и тяжелый труд делает невозможное, возможным!

Красопеточка

Настя в хорошей форме.Так держать!

Вы супер

Куколка

Красотка

Очень горячая

Секси

Огнище

Настя, какая ты! Супер! Какое у тебя тело!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских показала завораживающий живописный ролик под музыку, состоящий из самых ярких кадров ее мексиканского отпуска с Потапом.

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Автор: Lite