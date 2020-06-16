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Активное утро: спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 13:34
Активное утро: спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

С самого утра певица отправилась на велосипедную прогулку

Настя Каменских много работает над поддержанием хорошей формы и стройной фигуры - звезда правильно питается и регулярно занимается спортом, к чему приобщила и мужа Потапа. Певица с удовольствием делится советами в сети и даже устраивает для поклонников онлайн тренировки. Одним из ее секретов стройности и бодрости на весь день является ранний подъем и активное утро - пробежка или тренировка.

Еще один прекрасный вариант - прогулка на велосипеде! Именно его артистка и выбрала и показала свое спортивное утро в Instagram. На фото довольная Настя запечатлена на велосипеде посреди пустынной дороги, при этом одну руку она подняла вверх.

Артистка выбрала для вылазки короткие черные шорты, белую футболку с принтом и кроссовки, восхищая стройными ножками. Волосы она собрала в пучок и не стала наносить макияж.

Активное утро: спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

Настя Каменских начала утро с прогулки на велосипеде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Активное утро - мое любимое утро. А как начался день у вас? кто во сколько проснулся?" - написала Каменских.

Фолловеры принялись рассказывать о своем начале дня и восхищаться красотой и фигурой Насти.

  • Мій ранок почався з пробіжки і книги
  • Настя,какой же ты позитивный человечик! Какая труженица-як пчёлка!
  • Блин, я только что проснулась))
  • Я в шесть утра просыпаюсь ) мои дети близнецы не дают поспать подольше
  • Тільки що проснулись)
  • Доброе утро, я проснулась в 7:20
  • Прогулка на велике с утра, это очень полезно. Так держать
  • О да, если я активно провожу утро, чувствую, что день удался
  • Мое прекрасное утро началось в 06:30 с купания в реке
  • Молодчинка, Настунєчка.... а я плаваю в Дніпрі, вода , правда, холодну вата , як для мене.... та я не звертаю на це увагу, бо Дніпровська вода цілюща, дає сили....
  • Очень длиная рука

Активное утро: спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в романтическом наряде похвасталась осиной талией.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменскихфигура
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