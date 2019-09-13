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Идеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем белье

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.09.2019 - 22:34
Идеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем белье
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда рекламирует бренд сестры

Кайли Дженнер и ее сестры вовсю взялась за пиар коллекции утягивающего белья Ким Кардашьян – Skims. Они все снялись в горячих роликах, где показывают, столь совершенным делает фигуры новая линия. А также стараются так или иначе упоминать вещи в своих микроблогах. Особенно преуспела в этом 22-летняя Кайли Дженнер. Девушка, которая обожает горячие фото, постит все новые жаркие кадры.

Кайли для бренда Ким (фото: instagram.com/kyliejenner)

Последними на ее странице появились кадры, где она позирует в черном боди с «шортиками» длиной до середины бедра и внушительным декольте. Стоит отметить, что новинка действительно подчеркнула соблазнительные изгибы девушки, сделала ее талию зрительно тоньше, грудь – выше и пышнее, а вот бедра – уже. Кайли предстала в сексуальном образе для съемки – с выразительным макияжем и роскошной укладкой. «Я просто одержима новой коллекцией Skims», – написала девушка под фото. И тут же получила ответ, что выглядит она просто потрясающе. В сториз она отметила, что такие вещи необходимы каждой девушке.

Идеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем бельеИдеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем бельеКайли в боди Skims (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, еще одна горячая работа, которой поделилась самая молодая миллиардерша в мире – съемка для американского Playboy. Компанию для эротической фотосессии ей составил возлюбленный – рэпер Трэвис Скотт. Кайли и ее бойфренд не побоялись быть максимально откровенными. Дженнер предстала в съемке полностью обнаженной, а музыкант надел только джинсы. Пока что в сети появился только один кадр, но зато какой! Фото уже успело набрать на странице соблазнительной бизнес-вумен более 13 миллионов лайков.

Идеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем бельеКайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

В скором времени издание обещает продолжить эту тему и показать и остальные фото из провокационной сессии. А пока что фанаты могут наслаждаться селфи Кайли, коллекция которых на ее странице пополняется регулярно.

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Новости Украины Кайли ДженнерКим Кардашьянмодель
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