Идеальные пропорции и изгибы: Кайли Дженнер показала роскошное тело в нижнем белье

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда рекламирует бренд сестры

Кайли Дженнер и ее сестры вовсю взялась за пиар коллекции утягивающего белья Ким Кардашьян – Skims. Они все снялись в горячих роликах, где показывают, столь совершенным делает фигуры новая линия. А также стараются так или иначе упоминать вещи в своих микроблогах. Особенно преуспела в этом 22-летняя Кайли Дженнер. Девушка, которая обожает горячие фото, постит все новые жаркие кадры.

Кайли для бренда Ким (фото: instagram.com/kyliejenner)

Последними на ее странице появились кадры, где она позирует в черном боди с «шортиками» длиной до середины бедра и внушительным декольте. Стоит отметить, что новинка действительно подчеркнула соблазнительные изгибы девушки, сделала ее талию зрительно тоньше, грудь – выше и пышнее, а вот бедра – уже. Кайли предстала в сексуальном образе для съемки – с выразительным макияжем и роскошной укладкой. «Я просто одержима новой коллекцией Skims», – написала девушка под фото. И тут же получила ответ, что выглядит она просто потрясающе. В сториз она отметила, что такие вещи необходимы каждой девушке.

Кайли в боди Skims (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, еще одна горячая работа, которой поделилась самая молодая миллиардерша в мире – съемка для американского Playboy. Компанию для эротической фотосессии ей составил возлюбленный – рэпер Трэвис Скотт. Кайли и ее бойфренд не побоялись быть максимально откровенными. Дженнер предстала в съемке полностью обнаженной, а музыкант надел только джинсы. Пока что в сети появился только один кадр, но зато какой! Фото уже успело набрать на странице соблазнительной бизнес-вумен более 13 миллионов лайков.

Кайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

В скором времени издание обещает продолжить эту тему и показать и остальные фото из провокационной сессии. А пока что фанаты могут наслаждаться селфи Кайли, коллекция которых на ее странице пополняется регулярно.