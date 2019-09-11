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Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для Playboy

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 22:32
Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для Playboy
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда показала первые кадры

Кайли Дженнер – самая молодая миллиардерша в мире и, пожалуй, самая откровенная из всех сестер. Девушка регулярно выкладывает свои «голые» фото из различных фотосессий, а еще любит подогреть интерес публики различными селфи. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился новый провокационный кадр.

Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для PlayboyКайли и Трэвис для Playboy (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли предстала вместе со своим любимым – рэпером Трэвисом Скоттом. Она стоит спиной к камере и прижимается к своему мужчине, а он обнимает ее одной рукой. Особую остроту кадру придает тот факт, что Дженнер на снимке полностью обнаженная. Из вещей на девушке только ковбойская шляпка. Так что главная «изюминка» фото – знаменитые ягодицы, которые можно рассмотреть во всех деталях.

Возлюбленный Кайли надел голубые джинсы и массивные украшения. «Когда Хьюстон встретился с Лос-Анджелесом», – написала 22-летняя звезда под сексуальным снимком и обозначила, что продолжение появился уже скоро. Всего на пару часов фото набрало около 10 миллионов лайков. Так что съемка явно будет иметь бешеный успех у поклонников пары по всему миру!

Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для PlayboyКайли не упускает случая обнажиться (фото: instagram.com/kyliejenner)

На странице журнала также появились первые кадры – Кайли и Трэвис крупным планом. «Дикие в любви», – гласит подпись к «горячей» фотосесии.

Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для PlayboyСемейная идиллия (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли и Трэвис начали встречаться весной 2017-го года. Отношения влюбленных завязались на знаменитом музыкальном фестивале Коачелла. Долгое время пара не афишировала их, так продолжалось даже тогда, когда Кайли забеременела. С появлением на свет Сторми Кайли и Трэвис стали по-настоящему близки. Теперь они регулярно постят общие кадры и восхищаются дочерью.

Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в «горячей» фотосесии для PlayboyКайли и Трэвис на премьере (фото: instagram.com/kyliejenner)

Недавно они все втроем посетили премьеру автобиографического фильма о Трэвисе. Кайли, Трэвис и Сторми позировали на красной дорожке, демонстрируя стильные наряды и безусловную любовь друг к другу.

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