Ідеальні пропорції і вигини: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в нижній білизні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна зірка рекламує бренд сестри

Кайлі Дженнер і її сестри щосили взялася за піар колекції стягуючої білизни Кім Кардашьян – Skims. Всі вони знялися в гарячих роликах, де показують, настільки досконалим робить фігури нова лінія. А також намагаються так чи інакше згадувати речі у своїх мікроблогах. Особливо досягла успіху в цьому 22-річна Кайлі Дженнер. Дівчина, яка обожнює гарячі фото, постить все нові жаркі кадри.

Кайлі для бренду Кім (фото: instagram.com/kyliejenner)

Останніми на її сторінці з'явилися кадри, де вона позує в чорному боді з «шортиками» довжиною до середини стегна і значним декольте. Варто відзначити, що новинка дійсно підкреслила спокусливі вигини дівчини, зробила її талію візуально тоншою, груди – вищими і пишнішими, а ось стегна – вужчими. Кайлі з'явилася в сексуальному образі для зйомки – з виразним макіяжем і розкішною укладкою. «Я просто одержима новою колекцією Skims», – написала дівчина під фото. І тут же отримала відповідь, що вона виглядає просто приголомшливо. У сторіз вона зазначила, що такі речі необхідні кожній дівчині.

Кайлі в боді Skims (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, ще одна гаряча робота, якою поділилася наймолодша мільярдер у світі – зйомка для американського Playboy. Компанію для еротичної фотосесії їй склав коханий – репер Тревіс Скотт. Кайлі та її бойфренд не побоялися бути максимально відвертими. Дженнер постала у зйомці повністю оголеною, а музикант надів тільки джинси. Поки що у мережі з'явився лише один кадр, але зате який! Фото вже встигло набрати на сторінці спокусливої бізнес-вумен понад 13 мільйонів лайків.

Кайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

Незабаром видання обіцяє продовжити цю тему і показати і інші фото з провокаційною сесії. А поки що фанати можуть насолоджуватися селфі Кайлі, колекція яких на її сторінці поповнюється регулярно.