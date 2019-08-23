Гуляли всю ночь: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным мини

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда показала новый «горячий» лук

Кайли Дженнер любит откровенные наряды. А если предстоит вечеринка или встреча с подругами, то они становятся еще более соблазнительными. Последний пример – именно такой. БИзнесвумен, которая пару дней не давала о себе знать, наконец показала, где была. Она веселилась в компании лучшей подруги Анастасии Караниколау. «Прошлой ночью», – написала она и отметила девушек.

Кайли Дженнер показала новый образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для ночного выхода в свет Кайли выбрала белый наряд: кроп-топ с рукавами-фонариками, открывающий пышную грудь, и горфированную мини-юбку с высокой посадкой, которая подчеркнула выдающийся «низ» Дженнер и ее тонкую талию. Дополнили наряд яркий макияж с тенями в коричневых тонах и с розовыми губами, а также уложенные выразительными волнами волосы. Выглядела Кайли роскошно, и поклонники просто засыпали ее комплиментами и «пылающими» эмодзи.

Ким и Кайли выпустили совместную новинку (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз Кайли продолжает демонстрировать их с Ким новинку – три аромата из новой серии: с нотами цветов красного лотоса, жидкого янтаря и пиона. По словам девушек, все они такие «вкусные» и прекрасные, что определиться с любимчиком просто невероятно трудно. Тем не менее, пока что Кайли остановилась на бежевом флаконе, а Ким отдает предпочтение розовому.

Ким для рекламной кампании своей коллекции макияжа (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что сейчас самая молодая миллиардерша в мире и ее старшая сестра занимаются выпуском параллельно сразу нескольких новинок. Кайли разработала серию по уходу за кожей и коллекцию макияжа, посвященную своему дню рождения. Ким также представила коллекцию макияжа в матовых текстурах, вдохновленную 90-ми. К тому же звезда создала линию продуктов для кожи. А еще – коллекцию нижнего белья, которую было решено переименовать. Новостей о новом названии и ее выходе пока что нет.

Тем временем Ким решила взять перерыв и отправиться на заслуженный отдых в компании самых близких. «Иногда тебе просто нужно время для себя…», – написала она под фото с отпуска.