Идеальны! Дочь Веры Брежневой показала страстные поцелуи с возлюбленным

Соня Киперман душевно поздравила любимого человека с днем рождения
Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соя Киперман не так давно показала своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и публично призналась ему в любви. Пара успела посетить город романтики Париж и полюбоваться его главными достопримечательностями – не обошлось и без фото на фоне Эйфелевой башни. В этот раз Соня показала целую серию страстных фото с возлюбленным, причем для этого у нее был весомый повод – день рождения бойфренда.
18-летняя красавица опубликовала жаркое совместное фото в воде – Мэтт приподнял ее на руках над водной гладью и влюбленные застыли в страстном поцелуе. На другом снимке Соня прильнула к плечу своего парня и в блаженстве прикрыла глаза.
"С днем рождения моего самого любимого человека на Земле. Между нами так много ночного драйва и бесконечного смеха. Я люблю тебя", - сделала откровенное признание девушка.
Фото: Соня Киперман с возлюбленным (instagram.com/sonyaxkiperman)
К поздравлениям дочери неожиданно присоединилась ее звездная мама и даже бабушка. "С днем рождения твое солнышко", - написала певица под фото. "С днем рождения, Мэтт", - отметила Тамара Витальевна.
Подписчики Сони восхитились молодой влюбленной парой и также не жалели искренних комплиментов и пожеланий.
Скриншот комментариев
Ранее бабушка Сони, мама Веры Брежневой, Тамара показала стройную фигуру в купальнике на греческом курорте.