Идеальны! Дочь Веры Брежневой показала страстные поцелуи с возлюбленным

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Киперман душевно поздравила любимого человека с днем рождения

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соя Киперман не так давно показала своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и публично призналась ему в любви. Пара успела посетить город романтики Париж и полюбоваться его главными достопримечательностями – не обошлось и без фото на фоне Эйфелевой башни. В этот раз Соня показала целую серию страстных фото с возлюбленным, причем для этого у нее был весомый повод – день рождения бойфренда.

18-летняя красавица опубликовала жаркое совместное фото в воде – Мэтт приподнял ее на руках над водной гладью и влюбленные застыли в страстном поцелуе. На другом снимке Соня прильнула к плечу своего парня и в блаженстве прикрыла глаза.

"С днем рождения моего самого любимого человека на Земле. Между нами так много ночного драйва и бесконечного смеха. Я люблю тебя", - сделала откровенное признание девушка.

Фото: Соня Киперман с возлюбленным (instagram.com/sonyaxkiperman)

К поздравлениям дочери неожиданно присоединилась ее звездная мама и даже бабушка. "С днем рождения твое солнышко", - написала певица под фото. "С днем рождения, Мэтт", - отметила Тамара Витальевна.

Подписчики Сони восхитились молодой влюбленной парой и также не жалели искренних комплиментов и пожеланий.

Счастья Вам!

Прекрасные

Какие вы милые!

Такие красивые!

Идеальны

Будьте счастливы!

С днем рождения! Прекрасные создания!

Красотулька! Это у тебя от мамы - любовь к кудрявому мужчине!

Скриншот комментариев

Ранее бабушка Сони, мама Веры Брежневой, Тамара показала стройную фигуру в купальнике на греческом курорте.