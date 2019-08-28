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Стройняшка! Мама Веры Брежневой покорила фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 12:56
Стройняшка! Мама Веры Брежневой покорила фигурой в купальнике
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Женщина отправилась отдыхать в Грецию

Вера Брежнева может похвастаться прекрасной фигурой и отличными генами – глядя на ее маму, 67-летнюю Тамару Витальевну, сложно поверить в ее паспортный возраст! Кстати, звезда также отличается смелостью – недавно она попробовала свои силы в вейксерфе. Как-то певица призналась, что приобщила родного и близкого человека к правильному питанию и активному образу жизни, после чего женщина буквально расцвела. Сама артистка заявила, что с возрастом хочет стать похожей на свою маму, которая является для нее примером для подражания. Тамара Витальевна также обзавелась собственной страничкой в Instagram, где делиться фото и видео.

В этот раз мама звезды показала фото с отдыха в Греции, куда приехала погостить у одной из своих дочерей, а их у женщины – четыре! Тамара Витальевна позирует в сдельном купальнике, лежа в прозрачном море. На снимке можно без труда рассмотреть стройные формы мамы певицы.

Вместо подписи к кадру женщина решила оставить чарующие стихотворные строки.

Стройняшка! Мама Веры Брежневой покорила фигурой в купальнике

Фото: мама Веры Брежевой (instagram.com/mami4_7)

"Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре – прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье.. И это – со мной", – написала она.

Звездная дочь не оставила фото мамы без внимания. Она запостила под снимком смайлики в виде сердец, а подписчики Тамары Витальевны не скупились на комплименты.

  • Стройняшка
  • Супер! Приятного отдыха
  • Красотка среди красоты
  • Вот так выглядит нирвана - очень красивая
  • Класс, приятного релакса
  • Очень красивое фото и вы
  • Красоточка
  • Вы красавца! Вот и у ваших кнопочек красота от мамули
  • Фигура ...конечно, огонь!

Скриншот комментариев

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