"Ідеальна дружина": 35-річна Осадча показала розкішну фігуру на пляжі Маврикія

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала стильний пляжний образ в синьому купальнику

Прекрасна Катя Осадча, яка нещодавно показала відео запливу з дельфінами, продовжує балувати підписників яскравими світлинами зі свого казкового відпочинку на острові Маврикій. На цей раз фанати популярної телеведучої нарешті дочекалися від неї фото в купальнику. Відповідний знімок Осадча опублікувала на своїй instagram-сторінці.

На фото ведуча "Світського життя" позує в закритому купальнику насиченого синього кольору. При цьому на грудях напис англійською — "Ідеальна дружина". Свій образ Осадча доповнила солом'яним капелюшком, декорованим білосніжною стрічкою, а також стильними чорними окулярами та намистом. На ніжці — браслет з черепашок.

Слід зазначити, що 35-річна ведуча виглядає шикарно, демонструючи підтягнуту фігуру.

Катя Осадча блиснула спортивною формою в синьому купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча на пляжі Маврикія (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, до цього Осадча поділилася ще серією знімків з відпочинку. Фото були опубліковані вранці, у зв'язку з чим ведуча зазначила, мовляв, доки хтось спить, вона вже на морі.

"Можна це ліжко, вид, море і погоду перенести в Київ?" — з гумором підписала знімки Осадча.

На одному з фото, до речі, бачимо чоловіка Каті — ведучого Юрія Горбунова.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на відпочинок на Маврикії (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча похвалилася своїм першим вогненним заходом сонця у новому році. Шанувальники ведучої відзначили, що фото - просто приголомшливе.

Також Юрій Горбунов дуже повеселив мережу забавним "тюленячим" фото з відпочинку на Маврикії.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)