ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-Йорке

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.08.2019 - 18:31
Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-Йорке
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель со своим любимым отправились в Нью-Йорк

Наталья Водянова, которая на днях улетела в Нью-Йорк, показала новый снимок из Америки. Теперь – с любимым Антуаном Арно. По всей видимости, пара отправилась в кино. Водянова и Арно позируют, держа в руках колу и попкорн. «Когда ты в Нью-Йорке», – написала знаменитая красавица и добавила красноречивый хэштег «свидание». Выглядят они, как всегда – довольными друг другом и счастливыми. За что получили от верных поклонников Натальи массу комплиментов и лайков.

Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-ЙоркеНаталья и Анутан (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья дала интервью The Telegraph, где рассказала много интересных подробностей из повседневной жизни семьи. Многие цитаты уже облетели сеть, вызвав умиление и удивление поклонников пары. К примеру, всех озадачил тот факт, что Антуан абсолютно не умеет готовить и даже яичница для него проблема. Оказывается, Водянова, даже при ее занятости успевает готовить, убирать и заниматься детьми. К слову, Антуан, по словам Натальи, любит укладывать их спать. Пожалуй, на этом его семейные обязанности и завершаются.

Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-ЙоркеНаталья обожает фото с любимым (фото: instagram.com/natasupernova)

Интересно, что Водянова, которая продемонстрировала любовь к попкорну и коле, детям такое меню запрещает. Как-то в интервью она призналась, что фаст-фуд для них – табу. К такому решению знаменитая красавица пришла, когда ее сын Лукас стал стремительно прибавлять в весе. И не зря! Сейчас 17-летний юноша строен, красив и даже вслед за мамой решил покорять подиумы. Правда, учеба и участие в многочисленных проектах Натальи не позволяют ему всерьез этим заняться.

Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-ЙоркеНаталья и Анутан идеально дополняют друг друга (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама многодетная мама Наталья давно ответила на все вопросы о своей идеальной форме. Держать вес в норме ей позволяет диета по группе крови. А сделать фигуру более рельефной и стройной помогают занятия с личным тренером, танцы и йога.

Горячая штучка: Хайди Клум демонстрирует голую грудь и упругие ягодицы Вечно молодая: Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и стройными ногами
Новости Украины Наталья Водяновамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь