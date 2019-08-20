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Словно девочка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью и свежестью

Lite » Красота 20.08.2019 - 19:29
Словно девочка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью и свежестью
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда улетела в Америку

Наталья Водянова в последнее время не особо активна в сети. Тем не менее, о главных своих поездках поклонникам сообщает. Недавно в компании мужа, детей и друзей она отправилась на отдых к морю. Судя по фото на странице супермодели и в сториз, каникулы удались на славу. Здесь были и веселые танцы, и прогулки, и пикники. Наталья показала романтичное фото с обожаемым мужем – Антуаном Арно, трогательное – с давней подругой Маиейкарлой Босконо, а также массу милых с детьми. Семья отдыхала всем составом, и довольны остались все.

Словно девочка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью и свежестьюНаталья Водянова в Нью-Йорке (фото: instagram.com/natasupernova)

А сейчас, по всей видимости, филантроп, модель и бизнесвумен вернулась к работе. На ее странице в Instagram появилось весьма загадочное фото: Водянова позирует на фоне небоскребов. Модель сфотографировалась в темных солнцезащитных очках, написав просто: «Привет, Нью-Йорк». Зачем Наталья полетела в Большое яблоко, она не уточнила. Но вскоре стало известно, что она отправилась на встречу с Дэвидом Боннуврирами – владельцем DNA Model Management, а также основателем проекта #KnotOnMyPlanet, который вместе с известными марками призван защитить слонов.

Словно девочка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью и свежестью

Наталья на дружеско-деловой встрече (фото: instagram.com/davidbonnouvrier)

Дэвид запостил фото Натальи в известном ресторане Empire Diner, оставив забавную подпись: «Я ненавижу ваши яйца Бенедикт, жареную курицу, но картошку фри пощадил». Под фото они с Водяновой весело перешучиваются. На снимке Наталья улыбается и выглядит свежей и сияющей. Впрочем, как всегда. Она надела на встречу с другом и наверняка партнером белую рубашку с рукавами-фонариками, которую дополнила серьгами-кольцами и часами.

Благодаря тому что модель по своему обыкновению предпочла не делать макияж и укладку, выглядела 37-летняя красавица юно. Поклонники поспешили назвать ее «самой красивой», «всегда разной» и «вечно молодой». Многих также удивила такая неожиданная поездка. Ждем подробностей!

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