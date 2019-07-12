Безупречная пара: Наталья Водянова появилась в Монако в роскошном платье и под руку с любимым

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя звезда порадовала новым выходом

Наталья Водянова, похоже, отлично отдохнула и набралась сил для дальнейших свершений. Так как количество постов в ее Instagram-аккаунте резко возросло. Несколько часов назад модель и филантроп позакала первые кадры из Монте-Карло, куда отправилась на выставку Chaumet. Наталья кружится в необычном желтом платье с расклешенной пышной юбкой. И вот – новый выход, причем по-королевски роскошный.

Наталья с мужем на благотворительном балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала кадр, где они позируют вдвоем с ее мужем и отцом младших детей – французским бизнесменом и сыном владельца концерна Louis Vuitton Moët Hennessy Антуаном Арно. Одета Наталья в роскошное вечернее платье с глубоким декольте и необычными переплетами серебристой бахромы по всему корсету. Юбка также состоит из тонких нитей, которые нашиты ярусами и спадают по всей ее длине, словно струи дождя. Дополняют образ изысканные украшения от легендарного ювелирного дома: браслет и массивное колье. Макияж супермодели выполнен в серых тонах, волосы уложены в высокую прическу. Антуан, как всегда, отдал предпочтение классике. Черный смокинг, белая рубашка и бабочка – лучший вариант для столь роскошного ивента.

Наталья и Антуан в Монте-Карло (фото: instagram.com/natasupernova)

Фото Водянова подписала коротко, но весьма эмоционально: «Спасибо, Chaumet, что пригласили нас! И поздравляю с такой невероятно прекрасной выставкой, что заставила мое сердце биться ускоренно».

Наталье к лицу роскошные наряды (фото: instagram.com/natasupernova)

Не прошло и часа, как преданные поклонники Водяновой, которых у нее на странице уже около 2,5 миллионов, засыпали пару восторженными комментариями. Большинство из них сошлись во мнении, что они невероятно красивы, стройны и просто «безупречны». Максимум комплиментов собрало и ослепительное платье Водяновой.

Наталья и Антуан давно засужили звание самой положительной и гармоничной пары в мире моды (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, Наталья не так часто радует поклонников совместными выходами с Антуаном, так что это появление стало настоящим сюрпризом. И поклонники его высоко оценили. Тем более такой сказочный ивент еще раз подтвердил, что Наталью не зря сравнивают с Золушкой, которая нашла своего принца.