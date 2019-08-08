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Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыном

Lite » Мода 08.08.2019 - 19:33
Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыном
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova) 

37-летняя модель порадовала подписчиков новым фото

Наталья Водянова то засыпает сеть снимками и сториз, то вдруг резко пропадает с поля зрения фанатов. Уже несколько недель на ее странице в Instagram не было никаких обновлений. Исключение составляют редкие поздравления с днем рождения коллег, а также слова соболезнования родным Аллы Вербер. И вот, наконец, долгожданные новости от супермодели.

Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыномНаталья с 11-летним Викитором (фото: instagram.com/natasupernova)  

Наталья показала забавный кадр: она сместе с одним из сыновей – Виктором – позирует на фоне природы. В руках у Водяновой камера, а у ребенка – планшет. "Поколения", – добавила она подпись, намекая на разницу взглядов и увлечений. Одета красавица, как всегда стильно: для прогулки она выбрала длинную красную юбку с цветочным принтом, молочного оттенка закрытую блузу с накладными карманами. Дополнили наряд широкополая шляпка с черной лентой, а также жемчужные серьги.

Виктор одет под стать маме: в красную футболку с принтом в виде кота, а также бейсболку такого же оттенка. Поклонникам пришлась по душе такое фото. Они стали расспрашивать Наталью о воспитании и восхищаться, каким большим стал сын знаменитой модели.  

Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыном

Водянова обожает фото с детьми (фото: instagram.com/natasupernova) 

Интересно, что Наталья – весьма современная мама. Она и сама активна в соцсетях, и детям не мешает. Тем более что с помощью специальных приложений, которые запускаются вместе с другими благотворительными организациями, Водянова старается развивать свой фонд "Обнаженные сердца". Так что современные гаджеты в их семье только приветсвуются.

Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыном

Лукас на показе Balmain (фото: instagram.com/natasupernova) 

У старшего ее сына – Лукаса Пормана, которому в декабре исполнится уже 18 лет – довольно активная страница. Он во многом пошел по стопам знаменитой мамы: пробует себя в социальной деятельности и даже в качестве модели – впервые он прошелся по подиуму весной этого года.

Супермама: Наталья Водянова показала редкое фото с подросшим сыномНева Портман (фото: instagram.com/natasupernova) 

А вот единственная дочь Натальи – Нева – пока что не сильно увлекается соцсетями. Она чаще появляется на странице матери, чем на своей личной. Профиль у нее закрытый и "только для своих".

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