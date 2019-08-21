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Ідеальна пара: Наталія Водянова і Антуан Арно влаштували побачення в Нью-Йорку

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 18:31
Ідеальна пара: Наталія Водянова і Антуан Арно влаштували побачення в Нью-Йорку
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель зі своїм коханим вирушили в Америку

Наталя Водянова, яка днями полетіла в Нью-Йорк, показала новий знімок з Америки. Тепер – з коханим Антуаном Арно. Мабуть, пара відправилася в кіно. Водянова і Арно позують, тримаючи в руках колу і попкорн. «Коли ти в Нью-Йорку», – написала знаменита красуня і додала красномовний хештег «побачення». Виглядають вони, як завжди – задоволеними один одним і щасливими. За що одержали від вірних прихильників Наталії масу компліментів і лайків.

Ідеальна пара: Наталія Водянова і Антуан Арно влаштували побачення в Нью-ЙоркуНаталя і Анутан (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Наталя дала інтерв'ю The Telegraph, де розповіла багато цікавих подробиць про повсякденне життя сім'ї. Багато цитат вже облетіли мережу, викликавши розчулення і здивування шанувальників пари. Приміром, усіх спантеличив той факт, що Антуан абсолютно не вміє готувати і навіть яєчня для нього проблема. Виявляється, Водянова, навіть при її зайнятості встигає готувати, прибирати і займатися дітьми. До речі, Антуан, за словами Наталії, любить укладати їх спати. Мабуть, на цьому його сімейні обов'язки і завершуються.

Ідеальна пара: Наталія Водянова і Антуан Арно влаштували побачення в Нью-ЙоркуНаталія обожнює фото з коханим (фото: instagram.com/natasupernova)

Цікаво, що Водянова, яка продемонструвала любов до попкорну і коли, дітям таке меню забороняє. Якось в інтерв'ю вона зізналася, що фаст-фуд для них – табу. До такого рішення знаменита красуня прийшла, коли її син Лукас став стрімко набирати вагу. І не даремно! Зараз 17-річний юнак стрункий, красивий і навіть слідом за мамою вирішив підкорювати подіуми. Щоправда, навчання та участь у численних проектах Наталії не дозволяють йому серйозно цим зайнятися.

Ідеальна пара: Наталія Водянова і Антуан Арно влаштували побачення в Нью-ЙоркуНаталя і Анутан ідеально доповнюють один одного (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама багатодітна мама Наталя давно відповіла на всі питання про свою ідеальну форму. Тримати вагу в нормі їй дозволяє дієта по групі крові. А зробити фігуру більш рельєфною і стрункою допомагають заняття з особистим тренером, танці, йога.

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Новини України Наталія Водяновамодель
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