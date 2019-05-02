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Идеальная: Дорофеева в бикини привела в восторг даже Джамалу

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 10:27
Идеальная: Дорофеева в бикини привела в восторг даже Джамалу
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала пляжное фото в пикантном купальнике

Популярная певица Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой, которую она не стесняется демонстрировать в откровенных и эффектных нарядах на сцене. Звезда старается не пропускать занятий в зале и тренировок, хоть и признается – ее любовь к спорту родилась далеко не с первой попытки. Надя правильно питается и пьет много чистой воды, но не может отказать себе в любимом латте, правда, судя по ее внешнему виду, эта маленькая гастрономическая радость совершенно не сказывается на ее стройных формах. Так, артистка прилетела в Турцию, где у нее запланирована череда концертов, и не удержалась от пляжного фото в бикини. Соотвествующий снимок Надя разместила в Instagram.

Счастливая и расслабленная девушка позирует в соблазнительном черном купальнике-бикини и в кепке, под которой прячет лицо без макияжа.

Еще одним жарким фото певица похвасталась в разделе Stories. На нем она хвастается упругими ягодицами, развернувшись к камере спиной.

Идеальная: Дорофеева в бикини привела в восторг даже Джамалу

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Горячая фотосессия сразила наповал не только многочисленных подписчиков Нади, но и покорила ее коллегу, певицу Джамалу. "Идеальная!" - оставила та красноречивый комментарий.

Поклонники девушки также были щедры на искренние комплименты и не смогли пройти мимо ее стройных форм.

Идеальная: Дорофеева в бикини привела в восторг даже Джамалу

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Черная пантера", "Длинноногая икона стиля", "Как можно быть такой красивой?", "Надя, Вы действительно идеальная", "Очень красивая фигура", "Какой пресс", "Вот это фигура! Крутая!", "Очень тоненькая", "Да ты прелесть!", "Какое тело!", "Модель", - писали фолловеры.

Ранее Надя Дорофеева покорила смелым фото в сетчатых колготах и коротком платье-свитшоте.

Напомним, что ресторатор Николай Тищенко показала забавное видео с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним-Позитивом, сделанное в Турции, где бизнесмен отдыхает с семьей и друзьями.

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