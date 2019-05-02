ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 10:27
Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала пляжне фото в пікантному купальнику

Популярна співачка Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою, яку вона не соромиться демонструвати у відвертих і ефектних вбраннях на сцені. Зірка намагається не пропускати занять у залі і тренувань, хоч і зізнається – її любов до спорту народилася далеко не з першої спроби. Надя правильно харчується і п'є багато чистої води, але не може відмовити собі в улюбленому латте, правда, судячи з її зовнішнього вигляду, ця маленька гастрономічна радість абсолютно не позначається на її струнких формах. Так, артистка прилетіла до Туреччини, де у неї запланована низка концертів, і не втрималася від пляжного фото в бікіні. Відповідний знімок Надя розмістила в Instagram.

Щаслива і розслаблена дівчина позує в спокусливому чорному купальнику-бікіні і в кепці, під якою ховає обличчя без макіяжу.

Ще одним жарким фото співачка похвалилася в розділі Stories. На ньому вона хвалиться пружними сідницями, розвернувшись до камери спиною.

Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Гаряча фотосесія вразила наповал не тільки численних підписників Наді, але і підкорила її колегу, співачку Джамалу. "Ідеальна!" - залишила та красномовний коментар.

Шанувальники дівчини також були щедрі на щирі компліменти і не змогли пройти повз її струнких форм.

Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Чорна пантера", "Довгонога ікона стилю", "Як можна бути такою красивою?", "Надя, Ви дійсно ідеальна", "Дуже красива фігура", "Який прес", "Ось це фігура! Крута!", "Дуже тоненька", "Та ти неперевешена!", "Яке тіло!", "Модель", - писали фоловери.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила сміливим фото в сітчастих панчохах і короткій сукні-свитшоті.

Нагадаємо, що ресторатор Микола Тищенко показала веселе відео з Надею Дорофєєвої і Олексієм Завгороднім-Позитивом, зроблене в Туреччині, де бізнесмен відпочиває з сім'єю і друзями.

Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото) Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся