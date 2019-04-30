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Колготки в сетку и дерзкое мини: Надя Дорофеева обольстила провокативным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 17:59
Колготки в сетку и дерзкое мини: Надя Дорофеева обольстила провокативным образом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица озадачила поклонников содержимым своей сумки

Популярная певица Надя Дорофеева недавно с размахом отпраздновала день рождения в Амстердаме, устроив себе романтический отпуск с мужем Владимиром Дантесом, а сейчас она вернулась к любимой работе. Будни звезды обещают быть насыщенными, ведь впереди ее ждет череда концертов в солнечной Турции. На популярный курорт также прилетели коллеги – Потап и группа MOZGI, Настя Каменских и партнер по дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив.  О том, что звезда собралась присоедениться к своей творческой семье она сообщила в Instagram весьма оригинальным способом, сопроводив текст фото в провокационном образе.

Надя позирует просто посреди улицы в смелом и откровенном луке – колготки в сетку, короткое платье-свитшот, солнечные очки в красной оправе оригинальной формы и прозрачная сумка с большой надписью "Нечего скрывать". Также в кадре можно заметить красные не то ботфорты, не то гетры, надетые поверх колгот в сетку, что придает образу еще большую раскрепощенность и эффектность.

"Позади мои весенние каникулы, а впереди 7 концертов подряд. Люблю контрасты!" - подписала она дерзкий снимок.

Колготки в сетку и дерзкое мини: Надя Дорофеева обольстила провокативным образом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики оценили смелый образ девушки, а самые внимательные еще и рассмотрели содержимое ее сумочки. Там оказались… контрацептивы.

"Очень красивая", "Вдруг поняла, почему ваши фото так притягивают... Вы постоянно улыбаетесь! Улыбка красивая, открытая! Вы молодчинка!", "Мне внутренности сумки что-то напоминают", "Красивая улыбка", "А зачем столько презервативов-то?", "Невероятная", "Ты как всегда, вау!", "Стильная", "Какая крутая", - не жалели комплиментов комментаторы.

Напомним, что Настя Каменских также опубликовала пикантное пляжное фото из Турции, на котором красуется в бикини.

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