"Танці с зірками 3": Тищенко повеселил забавным видео с Дорофеевой и Позитивом из Турции

Украинские звезды весело проводят время в Турции
В период майских праздников многие знаменитости разъехались кто куда - кто отдыхать, а некоторые совмещают приятное с полезным, то есть с выступлениями. Известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко вместе с семьей отдыхает в одном из отелей Турции. На своей странице в Instagram он поделился смешным видео, на котором запечатлен вместе с участниками группы "Время и Стекло".
В ролике Тищенко подхватывает одной рукой Надю Дорофееву, а другой - Позитива, и кружится на месте, подняв их в воздух. Артисты при этом заразительно смеются.
"Вот так вот! Танці з зірками 3!" - говорит Николай.
Видео: (instagram.com/nikolaytyshchenko)
Судя по нарядам, Надя и Алексей в Турции выступали - на них яркие концертные костюмы. Дорофеева подчеркнула точеную талию коротким топиком и брюками в красную клетку, Позитив же был в белой футболке и костюме в желтую клетку.
"На позитиве! Майские начали!" - подписал Тищенко веселое видео.
Подписчики поблагодарили ведущего за такой веселый ролик и поспешили оставить свои отзывы.
Напомним, молодая жена Николая Тищенко Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном розовом наряде.
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