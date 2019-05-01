"Танці с зірками 3": Тищенко повеселил забавным видео с Дорофеевой и Позитивом из Турции

Фото: группа "Время и Стекло" (instagram.com/vremyaisteklo)

Украинские звезды весело проводят время в Турции

В период майских праздников многие знаменитости разъехались кто куда - кто отдыхать, а некоторые совмещают приятное с полезным, то есть с выступлениями. Известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко вместе с семьей отдыхает в одном из отелей Турции. На своей странице в Instagram он поделился смешным видео, на котором запечатлен вместе с участниками группы "Время и Стекло".

В ролике Тищенко подхватывает одной рукой Надю Дорофееву, а другой - Позитива, и кружится на месте, подняв их в воздух. Артисты при этом заразительно смеются.

"Вот так вот! Танці з зірками 3!" - говорит Николай.

Видео: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Судя по нарядам, Надя и Алексей в Турции выступали - на них яркие концертные костюмы. Дорофеева подчеркнула точеную талию коротким топиком и брюками в красную клетку, Позитив же был в белой футболке и костюме в желтую клетку.

"На позитиве! Майские начали!" - подписал Тищенко веселое видео.

Подписчики поблагодарили ведущего за такой веселый ролик и поспешили оставить свои отзывы.

"Точнее не вы на Позитиве, а Позитив на вас))))"

"Вы их как 2 сардельки схватили, у чувака аж шторы слетели"

"Позитив,тот еще напозитивился))"

"Ну Коля, ты сделал позитив ребятам"

"Вау класно ви круті"

"Надя такая красивая и и хрупкая, материться ай ай"

"Силач"

"Позитивно"

Напомним, молодая жена Николая Тищенко Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном розовом наряде.

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