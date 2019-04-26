В велосипедках и маске: Надя Дорофеева вызвала фурор стильным появлением (фото)

Надя Дорофеева анонсировала новую коллекцию в своем магазине одежды
Надя Дорофеева, которая ярко отдохнула в Европе со своим мужем Владимиром Дантесом и порадовала поклонников необычайно яркой и теплой фотосессией, анонсировала новые коллекции одежды в своем магазине So DoDo. Также известная певица, солистка группы "Время и Стекло" сопроводила сообщение несколькими снимками, на которых продемонстрировала некоторые модели.
На кадрах Дорофеева примерила велосипедки, специальную маску, которая закрывает нижнюю часть лица, длинные белые носки с черными полосками, белую длинную свободную футболку с черным крестом на груди, и необычную "полиэтиленовую юбку".
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"И это только маленькая часть! Уже завтра на Мечникова, 6 - вы увидите и влюбитесь в коллекцию", - заинтриговала она подписчиков.
В комментариях к сообщению в сети ее поклонники делятся впечатлениями от нарядов, и мнения не однородные.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами, позируя среди полей тюльпанов в Нидерландах.
Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.
Напомним, что муж Дорофеевой Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.