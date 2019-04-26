В велосипедках и маске: Надя Дорофеева вызвала фурор стильным появлением (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева анонсировала новую коллекцию в своем магазине одежды

Надя Дорофеева, которая ярко отдохнула в Европе со своим мужем Владимиром Дантесом и порадовала поклонников необычайно яркой и теплой фотосессией, анонсировала новые коллекции одежды в своем магазине So DoDo. Также известная певица, солистка группы "Время и Стекло" сопроводила сообщение несколькими снимками, на которых продемонстрировала некоторые модели.

На кадрах Дорофеева примерила велосипедки, специальную маску, которая закрывает нижнюю часть лица, длинные белые носки с черными полосками, белую длинную свободную футболку с черным крестом на груди, и необычную "полиэтиленовую юбку".

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"И это только маленькая часть! Уже завтра на Мечникова, 6 - вы увидите и влюбитесь в коллекцию", - заинтриговала она подписчиков.

В комментариях к сообщению в сети ее поклонники делятся впечатлениями от нарядов, и мнения не однородные.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Я тебя не узнала;

Надя такая красивая и уверенная, что любую х*ень может продать под видом фешн!

Стиль!

Это аниме маска, вроде;

Очень красивые наряды! Прическа вообще бомба! Надюш ты самая красивая! Лучше всех!

Я конечно не хейтер, но тебе не какой лук не идет (извините, если обидела, я не хотела - просто выражаю свое мнение). А так ты просто супер;

Такое....

Очень красивая!

Стройная красотка!

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На Китану из Mortal Kombat похожа

Sub-Nadya

Китана? Милена?

На первом фото вы как новый персонаж из Mortal Combat;

Кто ввел в моду эти "намордники"?

Офигенная фигурка!

Особенно прекрасен мусорный кулек!

Ниндзя!

Надя, а ты на стиле!

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами, позируя среди полей тюльпанов в Нидерландах.

Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.