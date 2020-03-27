Идеальна с ног до головы: Эмили Ратаковски восхитила точеной фигурой в соблазнительном мини

Эмили Ратаковски во время карантина не забыла о своих фолловерах. Она делится откровенными кадрами из личного архива, романтичными фото с мужем, а также трогательными советами, как оставаться сильными в сложившихся условиях. Девушка рассказала, какие выводы сделала из предыдущего года, который оказался весьма тяжелым для нее. И выставила пост с записанными самой себе рекомендациями, которые могут пригодиться каждому.

Ратаковски со своим любимцем (фото: instagram.com/emrata)

А несколько часов назад 28-летняя красотка решила умилить сеть. Она показала новое фото со своим домашним любимцем – псом Коломбо. Эмили, которая обожает прогулки с собакой, весьма расстроена, что сейчас не может позволить себе такой вид релакса. Она написала: «Я скучаю по прогулкам в моем городе (и малыш Коломбо тоже ждет, когда я смогу его вывести)».

Для прогулки Ратаковски, как обычно, выбрала соблазнительный лук. Девушка надела бледно-голубое мини-платье на широких бретельках, которое дополнила белыми кедами, сумочкой через плечо и крупными солнцезащитными очками. Волосы она распустила, а в уши вставила серьги из совей собственной линии, которые повторяют формы женского тела. Получилось ненавязчиво, комфортно и стильно. А к тому же Эмили сумела продемонстрировать свою безупречную фигуру: тонкую талию, стройные ноги и идеальные пропорции. Берем лук на заметку для будущего лета!

Эмили в объективе мужа (фото: instagram.com/emrata)

Также на днях Эмили показала и новое домашнее фото. На нем модель, актриса и бизнесвумен позирует в нижнем белье. Правда, в это раз акцент она сделала не на своих знаменитых формах, а на том, как выгляди по утрам. По словам Ратаковски, фото сделал ее муж Себастьян. Что ж, выглядит знойная красотка просто отлично: гладкая кожа, нежный румянец, чувственные пухлые губы, которые она подчеркнула легким макияжем… Фото набрало максимальное количество лайков и комментариев.