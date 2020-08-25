Она идеальна: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикини

Ирина Шейк – одна из самых популярных моделей в мире, которая в последнее время много внимания уделяет не только рабочим проектам, но и постам в своем блоге. Одно из новых фото на странице 34-летней красавицы посвящено летней тематике. Ирина сфоготрафирована на фоне океана в крошечном бикини. Стройные загорелые ноги, тонка талия, а также соблазнительная спина сразу привлекают внимание даже несмотря на то, что Шейк снята с дальнего расстояния. Девушка не стала писать, где она отдыхает, а также – с кем. Оставив поклонникам поле для фантазий.

Ирина на новом фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Они, впрочем, не стали спрашивать, вместо этого написав Ирине массу комплиментов: «Ты самая красивая девушка в мире», «Вау, так хороша», «Брэдли шокирован», «Ирина, ты идеал», «Фантастическая», «Стройняшка», «Всегда прекрасна»…

Ирина выглядит просто божественно, считают фанаты (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, бывшего возлюбленного Шейк и отца ее дочери Леи – голливудского актера Брэдли Купера – недавно заподозрили в романе с партнершей по съемкам Дженнифер Гарнер. Но преданные поклонники все еще уверены, что популярный актер не может так легко забыть столь красивую девушку, как Ирина Шейк.