Горячо! Ирина Шейк снялась в провокационной рекламе с 18-летним сыном Элизабет Херли

Ирина Шейк и Дэмиан Херли (фото: instagram.com/irinashayk)

Звездная мама в восторге

Ирина Шейк – одна из самых популярных моделей в мире – не устает удивлять сеть все новыми смелыми кампаниями. В этот раз она продемонстрировала промо, компанию в котором ей составил 18-летний сын Элизабет Херли – Дэмиан. Парень и раньше делал шаги в модельной карьере. Но такая громкая рекламная кампания первая на его счету.

Новая кампания бренда Пэт Макграт (видео: instagram.com/irinashayk)

Съемка была устроена для бренда известной визажистки Пэт Макграт – Pat McGrath Labs – еще задолго до карантина. Автором фешн-видео стал Стивен Майзел, признанный маэстро в мире моды. Рекламный слоган звучит так: «Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума». Эта цитата Стэндаля отлично передает атмосферу видео, на котором 34-летняя Ирина соблазнительно прогибается перед юным парнем, который лежит перед ней на полу. Оба они одеты в кожаные наряды, которые дополняют выразительный макияж от гуру визажа.

Ирина Шейк и Дэмиан Херли (фото: instagram.com/irinashayk)

Одной из первых отреагировала на новую работу 55-летняя Элизабет Херли. Она всегда поддерживала сына в желании сделать модельную карьеру. Поэтому съемка вызвала настоящий восторг у звездной мамы. Актриса запостила ролик себе на страницу и написала: «Гордой маме пришлось опубликовать этот восхитительный снимок моего сына @damianhurley1 с великолепной @irinashayk в новой кампании @patmcgrathreal, снятой Стивеном Майзелем». Сам Дэмиан не менее впечатлен новой съемкой. Парень назвал в своем блоге Ирину Шейк "захватывающей дух", а Стивена Майзела – "необыкновенным", а Пэт Макграт – "любимой".

Элизабет Херли с сыном (фото: instagram.com/irinashayk)

Сеть также отреагировала бурно: поклонники пишут, что пара смотрится просто впечатляюще, а также что парню явно дорога в модельный бизнес. Напомним, сын Элизабет Херли прославился также удивительной схожестью со своей восхитительной звездной мамой.