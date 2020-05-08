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Стильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2020 - 18:33
Стильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животом
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Звезда показала новый аутфит

Ирина Шейк относится к числу знаменитостей, которые вынуждены выходить на улицу даже во времена всеобщего карантина. Молодая мама регулярно совершает прогулки со своей 3-летней дочерью Леей. На днях папарацци застали 34-летнюю красавицу за очередным выходом на улицы Нью-Йорка. Причем для прогулки Ирина постаралась продумать образ от и до – сразу видно, что модель соскучилась по возможности продемонстрировать себя на светских выходах.

Стильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животомСтильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животомСтильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животомИрина на прогулке с дочерью (фото: принтскин Instagram)

Ирина надела стильный костюм: свободного кроя брюки со стрелками, а также оверсайз-пиджак в тонкую полоску. Дополнил образ кроп-топ, открывающий живот соблазнительной мамочки, а также грубые ботинки на плоской подошве. В завершение аутфита Ирина подобрала вязаную шапку, узкие солнцезащитные очки и пару подвесок. К слову, модель не стала надевать маску и перчатки – по всей видимости, она решила не заходить в общественные места, ограничившись прогулкой на свежем воздухе. Девочку Шейк нарядила в оливкового оттенка плащ, черные колготки, красную шапочку и босоножки ей в тон. Смотрелись обе гармонично и стильно!

Стильная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочерью в брючном костюме и с голым животом

Ирина не показывает дочь в своем микроблоге (фото: instagram.com/irinashayk)

Примечательно, что во время пандемии Лея проводит большинство времени с мамой. Хотя по решению суда они с Брэдли Купером разделили опеку поровну. 45-летний актер регулярно навещал дочь до вспышки вируса. По всей видимости, экс-супруги решили пока что ограничить контакты ребенка ради здоровья.

Напомним, сейчас Ирина состоит в новых отношениях – с торговцем произведениями искусства Вито Шнабелем. Несмотря на то что парень считается большим ловеласом, по слухам, влюбленные уже даже успели съехаться. А вот знаменитый голливудский красавчик пока не определился со своим выбором. После расставания с Ириной Брэдли не был замечен за романтичными отношениями. Впрочем, Купер всегда отличался скрытностью, так что вполне может быть, он тажке несвободен.

Теги Новости Украины модельИрина Шейк
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