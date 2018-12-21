"И смешно, и неловко": Николай Тищенко поделился новогодним курьезом

Николай Тищенко (фото: пресс-служба)

Курьез случился еще в период, когда старший сын Тищенко был маленьким

В преддверии Нового 2019 года украинский ведущий и ресторатор Николай Тищенко, который как-то рассказал, как заставить себя заняться спортом, вспомнил забавный случай, который случился в его семье во время зимних праздников. По словам Тищенко, однажды он не смог скрыть от сына, что играет для него роль Деда Мороза. При этом ресторатора выдала одна, казалось бы, незначительная деталь в образе. Об этом Николай рассказал в комментарии LITE.

Тайну смог раскрыть старший сын ресторатора Даниил, когда он был еще совсем маленьким.

Николай Тищенко со старшим сыном Даниилом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Когда мой старший сын Даниил был совсем маленьким, я постоянно приходил к нему с подарками в костюме Деда Мороза. Боясь разоблачения, очень пристально следил за тем, что надеваю. Образ продумывал до мелочей! Тайна вскрылась, когда Дане было четыре года. А все потому, что вместо сапог я обул "угги". Казалось бы, чем не вариация обуви для волшебника? Но именно это и насторожило сына. Он, конечно же, рассказал стишок, а затем спел песню. Вот только перед тем, как получить подарок, решил задать один вопрос: "Папа, тебе понравилось?" И смешно, и неловко одновременно", — смеется Николай.

Отметим, что от предыдущего брака в 2005 году у Тищенко родился первый сын, которому дали имя Даниил. В 2016 году Николай женился в третий раз на Алле Барановской. В феврале 2017 года у пары родился сын Давид.

Николай Тищенко с младшим сыном Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тищенко с сыновьями (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Напомним, ранее Тищенко уже рассказал, как и где планирует встретить Новый год. Кроме того, ведущий уже определился с планами на начало января. Николай решил совместить приятное с полезным.

Также Тищенко проговорился о новогоднем подарке для жены.

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