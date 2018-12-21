"І смішно, і ніяково": Микола Тищенко поділився новорічним курйозом

Микола Тищенко (фото: прес-служба)

Курйоз трапився ще в період, коли старший син Тищенко був маленьким

Напередодні Нового 2019 року український ведучий і ресторатор Микола Тищенко, який розповів, як змусити себе зайнятися спортом, пригадав кумедний випадок, який трапився в його родині під час зимових свят. За словами Тищенка, одного разу він не зміг приховати від сина, що грає для нього роль Діда Мороза. При цьому ресторатора видала одна, здавалося б, незначна деталь в образі. Про це Микола розповів у коментарі LITE.

Таємницю зміг розкрити старший син ресторатора Данило, коли він був ще зовсім маленьким.

Микола Тищенко зі старшим сином Данилом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Коли мій старший син Данило був зовсім маленьким, я постійно приходив до нього з подарунками в костюмі Діда Мороза. Боячись викриття, дуже пильно стежив за тим, що одягаю. Образ продумував до дрібниць! Таємниця розкрилася, коли Дані було чотири роки. А все тому, що замість чобіт я взув "уггі". Здавалося б, чим не варіація взуття для чарівника? Але саме це і насторожило сина. Він, звичайно ж, розповів віршик, а потім заспівав пісню. От тільки перед тим, як отримати подарунок, вирішив поставити одне питання: "Тато, тобі сподобалося?" І смішно, і ніяково одночасно", — сміється Микола.

Зазначимо, що від попереднього шлюбу в 2005 році у Тищенко народився перший син, якому дали ім'я Данило. У 2016 році Микола одружився втретє на Аллі Барановській. У лютому 2017 року у пари народився син Давид.

Микола Тищенко з молодшим сином Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тищенко з синами (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Нагадаємо, раніше Тищенко вже розповів, як і де планує зустріти Новий рік. Крім того, ведучий вже визначився з планами на початок січня. Микола вирішив поєднати приємне з корисним.

Також Тищенко проговорився про новорічний подарунок для дружини.

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