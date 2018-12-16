"Он будет зажигательный": Тищенко проговорился о новогоднем подарке для жены

Видео: Тищенко проговорился о подарке для жены (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен и телеведущий Николай Тищенко рассказал о новогоднем подарке, который готовит для жены. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Я для тебя лично для тебя готовлю Новогодний сюрприз. Тренер, который работал со мной на "Танцах", ставит мне выступление. И я его лично для тебя продемонстрируют в Новогоднюю ночь. Он будет очень зажигательный", - сказал он, смотря на свою супругу.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Тищенко рассказал, что думает о пародии на него от Владимира Зеленского.

"Я узнал себя только по бицепсам. Я сравнил свои и Зеленского и вижу, что он немного набрал в этом плане. Володя, молодец, так держать", - подчеркнул он.

При этом супруга Тищенко, Алла Барановская, призналась, что Николай "пританцовывает" на кухне.

"Николай иногда так пританцовывает на кухне или переговорах каких-то. Но так, чтобы заниматься, то нет. Это было очень сложно для него", - уточнила она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, Николай Тищенко с женой показали костюмы для Хэллоуина.

Мы также писали о том, что Николай Тищенко рассказал, как заставить себя заняться спортом. Экс-участник Танцев со звездами 2018 дал советы, как можно запрограммировать себя на успешный путь к красоте и здоровью.

Кстати, ранее квартальцы жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами.