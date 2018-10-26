Николай Тищенко рассказал, как заставить себя заняться спортом

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Известный ресторатор поделился советами, как настроить себя на продуктивную работу над своим телом

Известный ресторатор и один из самых спортивных украинских телеведущих Николай Тищенко поделился своими советами, как поднять попу с дивана и заставить себя заниматься спортом. Участник Танцев со звездами 2018 признался "Радио Люкс", как можно запрограммировать себя на успешный путь к красоте и здоровью.

К слову, сам Николай даже в командировках придерживается спортивного режима – соблюдает принципы правильного питания, посещает спортзал пять раз в неделю и ведет активный образ жизни.

"Прежде чем решить, стоит ли вам начинать или возобновлять занятия спортом, встаньте перед зеркалом и ответьте откровенно на один вопрос. "Нравлюсь я себе таким (такой) или нет?". Если ответ отрицательный – возьмите с себя обещание приложить все усилия к тому, чтобы измениться", - говорит Тищенко.

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведущий советует входить в спортивный режим очень постепенно, не форсировать занятия спортом – в графике тренировок лучше делать акцент на стабильности.

"Очень важно выбрать для себя вид спорта, который будет вам по душе. Прислушайтесь к себе и решите, чем именно вы хотели бы заниматься. Перестаньте заставлять себя бегать, если вам, к примеру, по душе не менее полезное кардио – плаванье или активные велопрогулки. Если вы хотите построить крепкие, долгие отношения со спортом – делайте исключительно то, что вам нравится", - подчеркивает Николай.

Он утверждает, что ни возраст, ни вес, ни социальный статус не являются помехой для начала активного образа жизни. Ведь спорт – одно из немногих занятий в мире, которое каждый человек может адаптировать, исходя из своих возможностей и особенностей.

"Не жалейте себя на тренировках. Боритесь с соблазнами сделать упражнения "в полсилы". Каждый раз прикладывайте максимальные усилия для того, чтобы изменить свое тело! Но не ждите мгновенного чуда. Ставьте себе промежуточные цели на пути к окончательной. Например, для меня одна из ближайших – старт съемок нового сезона "Ревизора с Тищенко". Чтобы привести себя в форму, за которую потом не будет перед собой стыдно, я сажусь на строжайшую диету и увеличиваю привычную нагрузку", - подытожил Тищенко.

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Напомним, ранее Николай Тищенко рассказал, как уменьшить вред бургеров.

Отметим, что популярный диетолог, эксперт Светлана Фус рассказала, как правильно составить свой рацион и почему так важно обращать внимание на количество и качество жиров.

Кстати, эксперты назвали самые распространенные ошибки на тренировке. Если вы считаете, что трех дней в неделю в спортзале недостаточно и намерены усиливать тренировки, однако после возвращения из зала чувствуете недомогание, возможно, вы делаете что-то не так.

Видео: РБК-Украина