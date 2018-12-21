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Песни Кароль и бьюти-подарки: Николай Тищенко раскрыл тайны встречи Нового года

Lite » Звезды 21.12.2018 - 12:43
Песни Кароль и бьюти-подарки: Николай Тищенко раскрыл тайны встречи Нового года
Николай Тищенко (пресс-служба ведущего)

Тищенко также дал дельные советы по выбору новогодних подарков

Новый 2019 год известный украинский ведущий и ресторатор Николай Тищенко, который ранее проговорился о новогоднем подарке для жены, планирует встретить традиционным для себя образом, а именно — в одном из своих ресторанов в кругу семьи. Однако в этом году праздник пройдет по-особенному, ведь звездной гостьей выступит певица Тина Кароль. Об этом ведущий программы "Ревизор" на "Новом канале" рассказал в комментарии LITE.

Также Николай поделился планами на 2019 год. Оказалось, что уже в начале января следующего года Тищенко с женой Аллой Барановской и сыном Давидом отправятся в Таиланд, где ресторатор даже планирует пройти курс азиатской кухни в одной из кулинарных школ.

Николай Тищенко с женой и сыном

Николай Тищенко с супругой Аллой и сыночком Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Мои традиции празднования Нового года не меняются уже много лет подряд. Я встречаю этот праздник в кругу семьи в одном из своих ресторанов. 2019-й встречу в заведении, которое, к слову, в новом сезоне проекта подверглось ревизии, подстроенной моей командой. Счастлив, что Новогодняя ночь начнется с песен моей любимой исполнительницы Тины Кароль, которую я пригласил стать звездной гостьей. Обязательно загадаю желание и поблагодарю прошлый год за все хорошее", — говорит Николай.

"А уже в первых числах января вместе с супругой и сыном мы отправимся на зимовку в Таиланд. Там уже забронировал себе место в одной из кулинарных школ. Хочу продолжить совершенствовать свои кулинарные навыки в азиатской кухне", — поделился планами на Новый год Тищенко. 

Николай Тищенко и Алла Барановская

Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тищенко с сыном

Николай с сыном (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведущий также рассказал, как подходит к выбору новогодних подарков своим близким. Тищенко настоятельно советует в этом вопросе отталкиваться от образа жизни своих любимых.

"Предпочитаю делать родным и близким подарки, соответствующие их образу жизни. Например, если ваша женщина спортивная, советую приобрести ей годовой абонемент в фитнес-клуб. Также накануне Нового года посоветовал бы мужчинам вникнуть в тонкости бьюти-индустрии, которые интересны вашей второй половинке. И подарить ей сертификат на процедуры, которые ей необходимы. Или же поход в роскошный СПА, который точно никогда не будет лишним. Но помните, что самый ценный презент — это, конечно же, ваше внимание. Любить — значит заботиться", — подытожил Тишенко. 

Напомним, ранее LITE писал, что Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

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