"Хорошо, что не подрались": Топалов с сыночком позабавили борьбой за "трофей"

Певец сам впал в детство рядом с малышом
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили Новый Год вместе. В декабре прошлого года ведущей удалось отдохнуть на острове Бали вместе с сыном. Она осуществила давнюю мечту – вновь стать на доску и заняться серфингом. Новый Год объединил всю семью, ведь Регина прилетела в Москву, где ее с терпением ждал муж Влад Топалов. Певец опубликовал забавное видео в Instagram и показал, чем семья занималась 1 января 2020 года.
Артист вместе с сыном "осваивают" игрушечную железную дорогу. Похоже, папе понравилась эта затея больше, чем маленькому Мише и он всерьез увлекся процессом. Регина снимала любимых мужчин на камеру и ее голос слышен за кадром.
"Это моя первая в жизни железная дорога. Ну, не ломай!" - обратился он к сыну, который пытался схватить движущийся меленький паровозик. "Это Майкла железная дорога!" - поправила мужа ведущая. "Нет. Это моя железная дорога!" - "сквозь слезы" забавно причитал Влад.
"1 января 2020! Выжившие есть? Как дела? Мы вот так вчера провели весь день! Сегодня такой же! И завтра.... и послезавтра.... С Новым Годом!" - подписал видео певец.
Поклонники звездной семьи пришли в восторг от общения папы и сыночка. Они отметили, что Владу игрушка понравилась куда больше, чем мальчику.
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