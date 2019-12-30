"Отрастила огромный зад": Тодоренко в купальнике обескуражила признанием о своих формах (фото)

Тодоренко также высказалась об отношениях с Топаловым
Регина Тодоренко, похоже, решила “нарваться” на волну комплиментов. Украинская телеведущая и певица показала поклонникам парочку новых фото, сделанных во время отдыха на Бали. Куда Регина улетела с сыном Майклом еще в начале декабря. С экзотического отпуска Тодоренко буквально засыпает многомиллионную армию подписчиков яркими фото. Красотка демонстрирует фигуру в купальнике, показывает роскошные пляжи, фото с сыном, делиться личным опытом. И кстати, на Бали Регина отправилась за реализацией давней страсти - серфинг!
Не обошлось и без “странных” признаний. Так, свой недавний пост Тодоренко решила сопроводить выводами 2019 года. При этом телеведущая опубликовала парочку фото, сделанных в воде, на которых Регина стоит на доске для серфинга. Само собой, сложно не обратить внимание на округлые формы телеведущей - крепкие ноги, тонкую талию и т.д. Сама же Регина, как обычно, немного в грубой форме высказалась о своей фигуре.
Посмотреть фото Регины Тодоренко в купальнике на серфе можно здесь
Также Регина поделилась другими итогами года. По большей мере - творческими.
Кроме того, Тодоренко порадовала поклонников и семейными новостями. По словам Регины, она наконец-то нашла общий язык с Владом Топаловым.
Конечно же, поклонники ведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Отметим, что Влад Топалов остался дома и не сопровождает свою жену и сына в этой поездке. Однако певец очень скучает. Недавно он покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко.
Напомним, Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и материнство и показала очаровательное фото с сыном с отдыха на Бали.