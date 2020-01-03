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"Добре, що не побилися": Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей"

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 09:45
"Добре, що не побилися": Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей"
Фото: Влад Топалов з дружиною і сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак сам впав у дитинство поруч з малюком

Регіна Тодоренко і Влад Топалов зустріли Новий Рік разом. У грудні минулого року ведучій вдалося відпочити на острові Балі разом з сином. Вона здійснила давню мрію – знову стати на дошку і зайнятися серфінгом. Новий Рік об'єднав всю сім'ю, адже Регіна прилетіла в Москву, де її терпляче чекав чоловік Влад Топалов. Співак опублікував кумедне відео в Instagram і показав, чим сім'я займалася 1 січня 2020 року.

Артист разом з сином "освоюють" іграшкову залізницю. Схоже, татові сподобалася ця ідея більше, ніж маленькому Міші і він всерйоз захопився процесом. Регіна знімала коханих чоловіків на камеру і її голос чути за кадром.

"Це моя перша в житті залізниця. Ну, не ламай!" - звернувся він до сина, який намагався схопити рухомий меленький паровозик. "Це Майкла залізниця!" - поправила чоловіка ведуча. "Ні. Це моя залізна дорога!" - "крізь сльози" кумедно голосив Влад.

"1 січня 2020! Ті, що вижили є? Як справи? Ми ось так вчора провели весь день! Сьогодні такий же! І завтра.... і післязавтра.... З Новим Роком!" - підписав відео співак.

Шанувальники зіркової родини прийшли в захват від спілкування тата і синочка. Вони зазначили, що Владу іграшка сподобалася куди більше, ніж хлопчикові.

  • Приємно дивитися, як тата грають з дітьми. На це можна дивитися вічно
  • Ну, синку, не дає татові пограти
  • Татові цікавіше грати, ніж Міші
  • Які ви молодці
  • Чудово
  • Добре, що не побилися
  • Треба було обом хлопчикам купити залізницю!

Скріншот коментарів

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Новини України Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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