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Горячая тропиканка: Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 09:47
Горячая тропиканка: Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая непрекращает наслаждаться островной экзотикой

Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали. Здесь ведущая впервые за долгое время снова встала на доску и занялась серфингом – ее счастью не было предела! Звезда признается, что каждый день проживает как в раю и наслаждается беззаботностью на берегу океана. К слову, на курорт она взяла с собой сына Майкла, а ее муж Влад Топалов наблюдает за семейным отдыхом из зимней Москвы. Девушка регулярно балует поклонниками новыми яркими фотоотчетами и снимками на фоне экзотических пейзажей. На свежих кадрах ведущая запечатлена в полосатом бикини среди пальм.

Загорелая Регина демонстрирует на камеру плоский животик и округлые бедра. Ее волосы распущены по плечам, а часть локонов собрана в пучок. На курорте девушка предпочитает обходится без макияжа.

На еще одной живописной фотооткрытке Регина позирует в гамаке. На ней – легкое белоснежное платье из натуральной ткани оригинального кроя с завязками на груди. Она дополнила курортный лук небольшой повязкой-платком на голове.

Горячая тропиканка: Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Также звезда не упустила возможности поделиться с поклонниками видео бескрайних пляжных просторов и голубого океана. В кадр попали ножки ножки звезды.

Поклонникам определенно понравился экзотический "привет" от ведущей, и они забросали ее комплиментами.

  • Классная девчонка!
  • Какая вы красивая
  • Красотка
  • Очень крутая фотка
  • Региночка красоточка!
  • Ты самый позитивный человек
  • Суперская
  • Боже, какая красота
  • Принцесса

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Топалов раззадорил сеть неоднозначным снимком сына и жены на пляже.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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