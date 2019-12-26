Горячая тропиканка: Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали

Ведущая непрекращает наслаждаться островной экзотикой
Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали. Здесь ведущая впервые за долгое время снова встала на доску и занялась серфингом – ее счастью не было предела! Звезда признается, что каждый день проживает как в раю и наслаждается беззаботностью на берегу океана. К слову, на курорт она взяла с собой сына Майкла, а ее муж Влад Топалов наблюдает за семейным отдыхом из зимней Москвы. Девушка регулярно балует поклонниками новыми яркими фотоотчетами и снимками на фоне экзотических пейзажей. На свежих кадрах ведущая запечатлена в полосатом бикини среди пальм.
Загорелая Регина демонстрирует на камеру плоский животик и округлые бедра. Ее волосы распущены по плечам, а часть локонов собрана в пучок. На курорте девушка предпочитает обходится без макияжа.
На еще одной живописной фотооткрытке Регина позирует в гамаке. На ней – легкое белоснежное платье из натуральной ткани оригинального кроя с завязками на груди. Она дополнила курортный лук небольшой повязкой-платком на голове.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Также звезда не упустила возможности поделиться с поклонниками видео бескрайних пляжных просторов и голубого океана. В кадр попали ножки ножки звезды.
Поклонникам определенно понравился экзотический "привет" от ведущей, и они забросали ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Напомним, что Влад Топалов раззадорил сеть неоднозначным снимком сына и жены на пляже.