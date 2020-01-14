Все хорошеет: Ева Лонгория похвасталась цветущим внешним видом и новой прической

Ева Лонгория умеет удивлять своих многочисленных поклонников в соцсетях. Обычно актриса радует стильными образами и соблазнительной фигурой в купальниках, а в этот раз похвасталась новой прической. Стрижку Ева продемонстрировала еще пару дней назад. Звезда запостила фото и написала: "Я в восторге от моей новой стрижки. Ребята, вам нравится, когда короче??", – спросила фолловеров знаменитость. А также отметила своего мастера – Кена Павеса. К слову, он отвечает за стиль многих знаменитостей. Одна из недавних работ парикмахера – обложка и съемка для британского Harper's Bazaar, где он создавал прически для Виктории Бекхэм.

Ева Лонгория с новой прической (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото Лонгория примерила наряд одного из своих любимых оттенков – черного. Total black образы невероятно к лицу Еве! В этот раз лук составили брюки-скинни, футболка, а также ветровка, а завершили утонченные туфли, сумочка на цепочка, подвеска с именем сына и темные солнцезащитные очки. А изюминкой, разумеется, стала объемная прическа – уложенные мягкими волнами волосы шоколадного оттенка, со светлыми бликами по краям отлично освежили образ 44-летней звезды.

Ева радует поклонников цветущим внешним видом (фото: instagram.com/evalongoria)

Несколько часов назад актриса решила еще раз продемонстрировать свою стрижку. Ева опубликовала селфи на фоне ночных огней. Фото, сделанное вблизи, еще раз показало, что актриса находится в отличной форме: свою упругую кожу, светящиеся глаза и очаровательную улыбку она подчеркнула легким макияжем. Поклонники тут же стали писать звезде комплименты и спрашивать, где найти такие же помаду и тушь. К слову, в одном из недавних блиц-интервью Ева призналась, что не представляет своей жизни именно без туши. А еще рассказала, что часто носит накладные ресницы.