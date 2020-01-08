ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезона

Lite » Мода 08.01.2020 - 21:34
Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезона
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса вернулась к работе

Ева Лонгория обожает свою работу, а потому не может долго сидеть без дела. Не так давно знаменитая актриса побывала в отпуске – вместе с сыном Санти она наслаждалась солнцем, морем и фруктовыми коктейлями. Но уже спустя несколько дней с удовольствием вернулась к трудовым будням, сообщив об этом своим поклонникам в сети.

Ева опубликовала фото, где позирует в изысканном платье из коллекции своей подруги – британской иконы стиля Виктории Бекхэм. Длинное, без рукавов, с летящей юбкой, пикантным разрезом на груди и лентами, оно подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитой красавицы. А благодаря принту под кожу питона, который в этом сезоне бьет рекорды популярности, сделало образ нескучным и даже несколько дерзким.

Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезонаЕва вернулась к работе (фото: instagram.com/evalongoria)

В завершение лука Ева добавила несколько деталей: черные лодочки на каблуке и серьги. Волосы ей вытянули утюжком и убрали на косой пробор. А макияж выполнили вполне ее стиле: с длинными накладными ресницами и безупречным тоном.

По всей видимости, съемка проводится для сайта Victoria Beckham. Хозяйка знаменитого бренда также поспешила отреагировать на фото своей подруги. «Красивое платье! Поцелуи!», – написала она под снимком. Остальные поклонники присоединись в Виктории, добавив свои комментарии и отметив стройное тело звезды.

Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезонаЕва обожает змеиный принт (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно она выходила в свет в похожем платье, но другого фасона. Дополнила она его яркими аксессуарами: клатчем и туфлями оттенка фуксия.

Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезонаЕва в платье с тропическим принтом (фото: instagram.com/evalongoria)

Также недавно она продемонстрировала любовь к еще одному принту – тропическому. Лонгория показала фото из отпуска, где позирует в белом платье с крупными зелеными листьями. «Первый понедельник в году, а я по-прежнему чувствую себя в отпуске… Маленькое цветочное платье никогда не повредит», – написала звезда под ярким фото.

Горячая мамочка: Ева Лонгория показала точеную фигуру в мини-бикини Золотой глобус-2020: топ-10 самых роскошных нарядов с красной дорожки
Новости Украины актриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь