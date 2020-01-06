Горячая мамочка: Ева Лонгория показала точеную фигуру в мини-бикини

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда отдыхает с любимым сыном

Ева Лонгория – одна из самых популярных в мире актрис, которая в последнее время заслужила звание идеальной мамы. Она ни на шаг не отпускает от себя годовалого малыша Санти, беря его с собой в многочисленные поездки, на рабочие съемки и, разумеется, на отдых. Не так давно 44-летняя актриса отправилась к океану, откуда радует поклонников жаркими каждрами в откровенных купальниках.

Новое фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Полное фото Евы можно посмотреть здесь.

Несколько часов назад на странице Лонгории появилось новое фото – звезда позирует вместе с сыном, исполняя веселый танец с малышом. На Еве надет лишь купальник в мелкую черно-белую клетку с рюшами на груди, в мокрых волосах – солнцезащитные очки, а ни лице – минимум косметики. А потому совершенное подтянутое тело 44-летней знаменитости и ее молодой вид вновь стали предметом обсуждений и восхищений многочисленных поклонников.

Ева порадовала роскошной фигурой (фото: instagram.com/evalongoria)

Сантьяго любящая мама одела в темно-синие шорты и футболку с оранжевыми рукавами, а завершила пляжный образ маленького модника широкополая панама. «Воскресенье – время веселья! Танцуем день напролет с этим крошкой», – написала Ева под общим с сыном снимком.

За время отдыха Ева также успела примерить и другие модели купальников, получив массу комплиментов за свое роскошное тело от фолловеров. Не смогла удержаться и давняя подруга Лонгории – Виктория Бекхэм. «Ты выглядишь просто потрясающе!», – написала она под фото в белом слитном купальнике. Что ж, Ева достойна восхищения!

Актриса отлично отдохнула в компании подруг (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, отпуск знаменитой актрисы уже подошел к концу, а фото она опубликовала в легкой ностальгии по нему. Несколько дней, проведенных в жаркой стране, явно пошли Еве на пользу, сделав ее еще больше сияющей и готовой к новым проектам. В 2020-м она пообещала порадовать поклонников не одним фильмом. В одном из них она планирует выступить продюсером.