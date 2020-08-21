Хороша без макияжа: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин восхитила натуральной красотой

«Ангел» Victoria's Secret Барбара Палвин – одна из самых красивых девушек в мире, которая легко покорила индустрию моды. И да – чаще поклонники привыкли видеть венгерскую знаменитость в продуманных до мелочей образах. Тем не менее, периодически Палвин доказывает всем, что и без макияжа и подиумных нарядов от именитых дизайнеров она выглядит не хуже. В последнее время на ее странице в сети Instagram масса фото, сделанных в домашней обстановке. Девушка обожает показывать свои будни, которые наполнены романтическими историями с возлюбленным модели – актером Диланом Спроусом.

Новое фото Барбары в натуральном виде (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В этот раз Барбара продемонстрировала, чем они любят заняться по вечерам, раз обожаемые парой дальние путешествия отменились. К слову, заодно модель обозначила, что сама приложила руку к разработке игры, а все купившие паззлы примут участие в акции по сбору на важное дело.

«Время игры! Этим летом все не так, как обычно – чтобы скоротать время, я решила собирать паззлы. Для создания этой чрезвычайно сложной головоломки я использовала иллюстрацию из коллекции «Сокол надежды». Почему это произведение искусства? Что ж, мне понравилось, это сложно, но самое главное, что они поддерживают разработку вакцины COVID-19! Все работы доступны для скачивания, и вы можете узнать больше о движении «Сокол надежды», щелкнув ссылку в моей биографии или проведя пальцем вверх по моей истории. Также я спрятала для вас несколько смайлов на иллюстрации, чтобы вы были заняты, пока не получите свой паззл. Сколько их можно найти? Мои 4 наиболее часто используемых эмодзи тоже скрыты, можете ли вы догадаться, какие это? Хорошей охоты!», – увлекла Барбара подписчиков в свою игру.

Барбара обожает яркие подиумные образы не меньше натуральных (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Но поклонников не меньше привлек внешний вид Палвин, которая в этот раз предстала в белом кроп-топе с пышными рукавами и внушительным вырезом. Волосы девушка собрала в высокий пучок на затылке, а макияж сделала минимальный. И выглядела при этом соблазнительной и притягательной. «Ангел», «Я люблю тебя», «Как же ты прекрасна», – не могут налюбоваться фанаты.