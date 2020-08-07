ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжем

Пятница 07 августа 2020 22:22
Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжем
Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Девушка показала новый лук

Барбара Палвин – одна из самых востребованных моделей в мире, которая успела подписать выгодные контракты со многими известными брендами. Один из них – Armani, лицом косметической линии котрого она является уже давно. Периодически девушка выставляет яркие образы, созданные с помощью косметических продуктов марки, которые вызывают бурный восторг у подписчиков «ангела» Victoria's Secret. Подобный пост она сделала и несколько часов назад.

Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжемБезупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжемНовый образ Барбары Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На странице венгерской модели в сети Instagram появилась галерея: девушка позирует в вечернем черном платье с принтом леопарда и выразительным макияжем. Акцент в нем сделан на глазах: они подведены темными тенями. Губы накрашены блеском натурального оттенка, брови слегка прорисованы светло-коричневым карандашом, а потому взгляд Барбары с первых мгновений приковывает к себе внимание. «Глаза в центре внимания в повседневной жизни», – добавила она подпись.

Сеть в ответ просто взорвалась комплиментами: «Ты такая красивая», «Как можно быть такой восхитительной», «Божественна»…

Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжемБарбара Палвин славится роскошными формами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также ранее Барбара продемонстрировала откровенное фото в полупрозрачном черном боди. Девушка лежит на кровати, показав свое роскошное тело во всей красе. Композиция построена так, словно Палвин прямо в постель преподносят цветы, а она просто сияет от счастья.

Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжемДилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, Барбара состоит в отношениях с актером Диланом Спроусом. Влюбленные относятся к тому типу пар, что любят радовать поклонников совместными фото и рассказывать о совместном быте. Так, в начале карантина пара показывала, что они устраивают домашние кинопросмотры, звонят друзьям и просто наслаждаются общением. Барбара обожает выражать свои чувства к любимому с помощью сети. Недавно она трогательно поздравила Дилана с 28-летием, запостив его фото в образе ковбоя.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины актрисамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь